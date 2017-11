El súper equipo de estrellas que mirarán el Mundial por TV

Compartir Tweet



WhatsApp





El Mundial de Rusia 2018 va tomando su forma definitiva y ya tiene a los 32 clasificados. Y, a la par de los que entraron, muchos se quedaron afuera de la gran cita del fútbol mundial. Por eso jugamos a armar el equipo ideal, más algunos suplentes de lujo, con los futbolistas que no consiguieron su boleto. Sin dudas, un 11 que le haría frente a cualquiera de los clasificados.

Italia, que cayó en el Repechaje contra Suecia, es uno de los casos más sorprendentes, por tratarse de una selección tres veces campeona del mundo y que tiene varias figuras como Buffon y Chiellini.

Según el portal Transfermarkt, Italia tiene figuras que llegan a valer hasta 60 millones de euros como el volante del PSG, Marco Verratti, y el delantero de Nápoli, Lorenzo Insigne, que llega a los 40 millones de euros.

Esta sorpresiva eliminación también le corta a Gianluigi Buffon la posibilidad de ser leyenda jugando su sexto mundial. El portero iba a superar al portero mexicano Antonio Carbajal y el alemán Lothar Matthäus que habían jugado 5 competencias de forma consecutiva.

En Chile, Alexis Sánchez, no podrá brillar con su selección en el Mundial, luego de haber perdido ante Brasil y que la combinación de resultados le haya jugado en su contra. Sánchez, de 28 años, es otra de las bajas del mundial.

Arjen Robben y Holanda han sido de las bajas sorpresivas en este proceso mundialista. Necesitaba una goleada en la última fecha y esto no sucedió. El volante de 33 años además, anunció su retiro de la selección de Holanda tras la eliminación. Su última eliminación había sido rumbo a Corea-Japón 2002.

Holanda y Chile, si bien no tienen títulos, son otros de los pesos pesados que no estarán en Rusia. Además, varios futbolistas que, si bien son cracks en sus equipos, no están tan bien acompañados en sus elencos nacionales, caso Gareth Bale en Gales. El delantero galés del Real Madrid no podrá estar en la Copa del Mundo, ya que Gales perdió con Irlanda, que llegó a la repesca. Gales no está en un Mundial desde 1958. Bale tiene 28 años de edad.

EQUIPO IDEAL: Arquero: Gianluigi Buffon de Italia (Juventus). Defensores: Antonio Valencia de Ecuador (Manchester United), Giorgio Chiellini de Italia (Juventus) y David Alaba de Austria (Bayern Munich). Volantes: Arda Turán de Turquía (Barcelona), Arturo Vidal de Chile (Bayern Munich), Miralem Pjanic de Bosnia (Juventus) y Gareth Bale de Gales (Real Madrid). Delanteros: Arjen Robben de Holanda (Bayern Munich), Pierre Emerick Aubameyang de Gabón (Borussia Dortmund) y Alexis Sánchez de Chile (Arsenal).