Compartir Tweet



WhatsApp





Fabián Estoyanoff llegó dispuesto a Peñarol en buenas condiciones físicas ya que estaba realizando la pretemporada con Fénix, por lo que está apto para jugar y por eso quedó concentrado con el resto del plantel.

Leonardo Ramos lo incluyó en la lista de convocados e incluso tiene chances de ser titular. El “Lolo” firmó su salida de Fénix, pidió pase en la AUF para jugar en Peñarol, confirmaron su llegada y se fue a entrenar al Campeón del Siglo. Y en menos de un día ya tiene chances de integrar el equipo titular.

Por otra parte, Alex Silva, candidato a ser el lateral derecho titular, se lesionó y no pudo completar el entrenamiento por lo que fue descartado. De esta manera el puesto quedó abierto y Ramos evalúa colocar a Guillermo Varela, también entre los convocados, a cubrir esa zona ya que es su puesto natural. La otra chance, que le daría chances a Estoyanoff, sería colocar a Mathías Corujo en el lateral derecho y que el “Lolo” ingrese como volante.

Los 19 convocados son:

Kevin Dawson y Gastón Guruceaga

Ramón Arias, Iván Villalba, Fabricio Formiliano, Guillermo Varela, Mathías Corujo, Lucas Hernández y Fabián Píriz

Marcel Novick, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Nicolás Albarracín y Fabián Estoyanoff

Diego Rossi, Lucas Cavallini, Lucas Viatri y Maximiliano Rodríguez

Para enfrentar a El Tanque diez titulares parecen seguros: Kevin Dawson, Mathías Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri.

Por fuera del plantel

Gastón Rodríguez, Nicolás Dibble y Cristian Palacios, quedaron fuera de los convocados. Yeferson Quintana y Angel Rodríguez, suspendidos. Luis Urruti, fue cedido a préstamo a Fénix. Nicolás Dibble, con chance de partir a Gimnasia La Plata.

Nahitan Nández, nuevamente tomó parte del entrenamiento, pero no integrará el plantel. Se avanza para cerrar su pase a Boca Juniors. La semana próxima viajaría a Buenos Aires.

Urruti no se fue nada contento

Luis Urruti, que se fue a Fénix, manifestó que “Es una lástima haberme ido de Peñarol, pero por mi futuro lo mejor era tratar de tener rodaje en algún cuadro. No tuve la chance con este cuerpo técnico y hasta el día de hoy no entiendo cuál es el motivo conmigo y por qué tanto palo hacia mí, pero ya está. Raya final”, comentó en Sport 890. “Ahora estoy enfocado en este nuevo desafío que se me presenta y trataré de romperla. En este último tiempo no estaba disfrutando del fútbol por las cosas que me pasaban. Espero volver a disfrutar del fútbol como lo hice en Cerro”, agregó.

Además, confirmó que en sus últimos dos días como jugador aurinegro tanto él como Ángel Rodríguez, Gastón Rodríguez, Nicolás Dibble y Cristian Palacios pasaron a entrenar al margen del resto del plantel y se limitaron a trotar alrededor de la cancha, pero no recibieron explicación alguna de parte del cuerpo técnico. “Personalmente no habló con ninguno. Se nos dio a entender que no íbamos a ser tenidos en cuenta” concluyó.