Por: Gerardo Bassorelli

En el Mundial 2018 concluirá el vínculo de Tabárez con la AUF, tras 12 años de proceso en la selección. El maestro tendrá entonces 71 años de edad. Al margen de buenos o malos resultados presente y futuros, es casi un hecho que habrá un cambio de DT en la Celeste. ¿Quién podrá ser su sucesor?

Hace 7 años, antes del Mundial de Sudáfrica, Diego Aguirre era el elegido para dirigir a la selección en el período 2010-2014, pero el 4° puesto en Sudáfrica generó un cambio de planes y continuó Tabárez como técnico.

Hoy, seis años más tarde y a 24 meses de la cita mundialista de Rusia 2018, en la que terminará la vinculación del actual cuerpo técnico con la AUF, surge la interrogante sobre quién podría ser el sucesor del maestro.

El nombre de Aguirre siempre está presente en una lista de candidatos, como también el de Gustavo Poyet, quien ha desarrollado su carrera de entrenador en Europa. Pero también asoman como candidatos naturales Fabián Coito, actual DT de la Sub 20 e integrante del proceso de selecciones desde 2007, lo mismo que Celso Otero, asistente del maestro en todos estos años.

Pero el que actualmente parece tener el número 1 es Fabián Coito (cumple 50 años el 17 de marzo), quien dirige selecciones juveniles desde 2007, habiendo hecho la escalera completa, primero en Sub 15, luego en Sub 17 y finalmente Sub 20.

Su única experiencia previa había sido dirigiendo a Central Español en 2004-2005.

Como pocos conoce a los jugadores que, por una cuestión de edad, serán los que integren la selección en el período 2018-2022.

En los planteles seleccionados que tuvo a cargo dirigió a más de 130 futbolistas que hoy tienen entre 19 y 26 años, lo que significa que en 2018 tendrán entre 20 y 27, y que llegarán al Mundial 2022 teniendo entre 24 y 31 años, una edad ideal.

Coito dirigió dos torneos Sub 15 (no hay Mundiales de esa categoría) y luego dirigió en 4 Sudamericanos clasificando siempre a los Mundiales (dos Sub 17 y dos Sub 20).

Su primera experiencia fue en el Sub 15 de 2007 en Brasil. En el cuadrangular final le alcanzaba un empate en el último partido ante Argentina (que había perdido sus dos encuentros) pero sufrió una sorpresiva derrota que lo privó del título. Fue campeón Brasil por diferencia de goles. De aquel equipo, los que al día de hoy han ganado más nombre han sido Salvador Ichazo, Diego Polenta y Sebastián Rodríguez.

Luego, en el Sub 15 de 2009 en Bolivia, ganó su grupo con comodidad pero perdió los tres partidos de la fase final. Emiliano Velázquez es el único de esa generación que hoy juega en primer nivel y ha sido convocado ya por Tabárez.

Coito condujo a la Sub 15 hasta 2009, cuando pasó a dirigir la Sub 17 hasta marzo del 2014. Fue vice campeón del torneo Sub 17 de 2011 en Ecuador, cuando en el hexagonal final empató con Brasil y Argentina, derrotó a Paraguay y Colombia, pero Brasil arrasó con todos los rivales y fue el campeón.

Y en el Mundial de México consiguió su punto más alto como DT, siendo vice campeón mundial. Eliminó a Congo, Uzbekistán, goleó a Brasil 3-0 en la semifinal y perdió en la final ante el local, México. El arquero Jonathan Cubero ganó el premio “Guante de Oro” y en ese equipo estaban los zagueros Velázquez y Gastón Silva, que ya forman parte de la mayor.

El último Sub 17 de Coito fue en 2013. En Argentina quedó 4° en la fase final donde perdió con Brasil y empató contra una Argentina de Grondona que jugando 9 contra 11 logró el gol del empate en el final. En el Mundial en Emiratos ganó su grupo y eliminó a Eslovaquia pero cayó ante Nigeria en cuartos de final. Los de esa generación hoy tienen 20 años, ninguno ha logrado destacarse por ahora.

En marzo del 2014 comenzó dirigir la Sub 20. En el Sudamericano jugado en 2015 en Uruguay ganó su grupo al galope, con victoria sobre Brasil y goleada a Chile incluida. En el hexagonal final llegó a la última fecha 2 puntos debajo de Argentina, a quien enfrentó en un Centenario repleto. Un triunfo valía el título y empezó ganando, pero terminó perdiendo 2-1. No solo dejó escapar el título sino también la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río ya que terminó 3°.

En el Mundial en Nueva Zelanda fue eliminado en octavos tras empatar con Brasil 0-0 y perder por penales.

Los de esa generación que hasta ahora han ganado un nombre son Gastón Guruceaga, Mauricio Lemos, Nahitan Nández, Facundo Castro, Mauro Arambarri, Gastón Pereiro, Rodrigo Amaral, Diego Poyet.

Y su último torneo es el actual Sudamericano Sub 20, sobre el cual no hace falta escribir nada pues todos tenemos bien claro a qué jugadores está dirigiendo y qué resultados ha conseguido.

De aquí al final del Mundial 2018 (cuando termina el contrato de Tabárez) podrá aparecer algún nuevo candidato, pero todo indica que en esta carrera Coito lleva la malla oro.