Compartir Tweet



WhatsApp





Luis Suárez atendió varios medios catalanes en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona. Durante las diferentes entrevistas concedidas a prestigiosos medios como los diarios Sport o Mundo Deportivo, el salteño repasó su difícil momento como goleador, pues apenas ha convertido 3 goles en lo que va de la temporada. También habló de su relación con Messi, del entrenador Valverde, de Neymar.

En esta entrevista, Suárez se sincera y asegura que, aunque está cometiendo algunos errores con la pelota, no puede reprocharse nada por su falta de acierto ante las porterías rivales.

Con la llegada del nuevo entrenador y el nuevo planteamiento, ¿nota que está corriendo más?

Ya he escuchado lo que dicen sobre mí y el nuevo planteamiento. El entrenador sabe dónde puedo rendir y sabe cuál es mi virtud. Si yo me tiro más a la banda es porque veo espacio y no veo a nadie a quien perjudicar. Si caigo más a banda es por inercia y no porque el entrenador me lo mande.

La marcha de Neymar ha liberado esa banda izquierda, ¿no?

Sí que cuando tienes un extremo a izquierda o derecha te hace jugar más estático y jugar en espacios cortos entre los dos centrales pero al no tener banda izquierda caes allí un poco más, pero no es nada que me haya perjudicado.

Están haciendo ustedes un arranque excepcional con 31 de 33 puntos en la Liga. ¿Qué ha cambiado en este Barça?

Estamos teniendo una solidez defensiva y en el centro del campo que hacía tiempo que no sentíamos. Estamos en una dinámica en la que te pueden llegar a veces pero te sientes seguro desde el portero hasta el último. Te sientes seguro y te sale todo bien. He pasado por épocas aquí que te llegaban y te hacían un gol. Ahora te llegan y Marc está a un grandísimo nivel y en la defensa el entrenador mismo tiene dudas a quién poner porque están todos a buen nivel. En el medio del campo hay mucha gente que marca, que corre y que ayuda y eso es bueno, y le están poniendo las cosas difíciles al técnico para armar el equipo.

¿Qué plan de trabajo tiene previsto aprovechando el parón?

Tener un descanso y terminar de recuperarme bien, durante estas dos semanas, me va a venir espectacular. Después de la lesión que tuve, apuré mucho con la rodilla y a la larga te puede perjudicar. Tuve mucha presión a nivel físico, llegando justo a la selección y hasta ahora no había tenido un parón. Lo mejor fue hacer un arreglo con la selección y el Barça, ya que el club me dejó ir con la selección justo después de la lesión cuando todavía no había jugado. Estos amistosos no son prioritarios para la selección.

¿Todavía siente molestias?

No, no, no, ninguna molestia, solo precaución, siempre tienes algo de miedo de llegar a tener algún golpe y que sea peor, pero después de este parón y con el tratamiento que estoy haciendo ya no voy a tener más el dolor.

El tratamiento conservador fue un acierto…

Siempre he tratado de evitar el quirófano porque las recuperaciones son más largas. Primero dijeron que serían tres semanas, y si hubiera sido así lo hubiera hecho (pasar por quirófano), pero era mucho más. Siempre hay gente que habla por hablar y es el médico quien debe decirlo porque son los que saben de la recuperación. Yo estaba tranquilo porque sabía que debía tratar de evitar la operación.

Con la lesión superada, la otra preocupación es la racha negativa de cara a portería (451 minutos sin marcar) ¿cómo se encuentra anímicamente?

Yo soy el más crítico conmigo mismo. Ha habido partidos que he sentido que he ayudado al equipo y he estado contento, no me ha importado el gol. Pero en otros partidos he acabado mal porque he hecho todo lo posible para marcar y no he podido. No es que sean rachas, son momentos en los que haces de todo y no quiere entrar. A veces le pegas de la peor manera y entra.

El último que hice fue con Uruguay y estaba ‘esquinado’, de zurda, le pegué despacio y entró. Son situaciones a las que el delantero se acostumbra y debe convivir. Sé que estoy obligado a hacer goles porque es mi función, pero sé que también el equipo pasa un buen momento y no necesitan mis goles.

Está muy arropado por tus compañeros y el entrenador…

En ningún momento me ha preocupado eso porque tengo un respaldo muy grande de todos y de la afición, ellos son importantes para mí, pero yo soy el primero que quiero hacer goles y ayudar al equipo. Mentiría si dijera que estoy contento del rendimiento. Sé que puedo dar más.

¿Ha pensado en hacer algún ritual para cambiar la suerte?

¡Ya probé de todo! (se ríe), pero no me ha servido ninguna.

¿Ha probado poner una vela?

Eso todavía no, no he llegado a ese punto pero casi.

¿Se llega a sentir ansiedad ante un momento así?

No creo que sea ansiedad. Ansiedad sería tener la pelota e intentar regatear a cinco rivales. En ese sentido estoy tranquilo. Recuerdo perfectamente una jugada clara contra el Málaga que Sergi (Roberto) me pasó la pelota y antes de chutar ya voy riéndome porque sé que la voy a errar, por el momento en el que estoy. En otro momento le hubiera pegado mal y hubiera entrado. Uno se preocupa, pero sé que cuando entre una entrarán muchas más.

¿Esa falta de gol puede tener algo que ver con el cambio de sistema táctico que ha introducido Ernesto Valverde?

Eso es lo de menos, obviamente cuando había un jugador de la clase de Ney era diferente, pero no es el entrenador quien me manda a jugar por la izquierda, soy yo quien lo hago por inercia si veo que no hay nadie. El entrenador sabe dónde puedo rendir, cuál es mi posición, entiende dónde me siento más cómodo. Si caigo por la izquierda es porque veo que hay espacio y veo posibilidades, no es por el sistema.

También es lógico que, cuando tiene a Messi, el mejor del mundo, en su equipo juegue para él…

Muchas veces hago movimientos tratando de beneficiar a alguno de los compañeros, el otro día (ante el Sevilla) con el segundo gol de Paco (Alcácer), siendo los dos delanteros centro, es un movimiento claro, cuando vamos los dos tenemos que cruzar y tratar de invalidar a la defensa. Justo le tocó disparar a Paco. Siempre tratamos de beneficiar al compañero. Leo (Messi) se las ingenia solo pero a veces me caliento conmigo mismo porque tengo a tiro a otro compañero y por la inercia de querer dársela a Leo pierdes otros pases fáciles. A veces sale bien y otras sale mal.

¿Cree que se es más exigente con un delantero que con cualquier otra posición?

No, porque a veces se la pasas al portero y si él falla y es gol la culpa es del portero. Un delantero tiene más posibilidades de fallar. Se exige más porque estamos en el mejor equipo del mundo, pero soy muy consciente de ello y sé convivir. Me preocuparía si llegara el momento en el que no tuviera actitud o bajara los brazos, pero en mi caso eso no va a pasar.

¿Cómo han cambiado las rutinas y el día a día desde la llegada de Valverde al banquillo?

Los entrenamientos son diferentes porque cada entrenador y preparador tiene su forma de trabajar, yo siempre me adapto porque buscan lo mejor del jugador. Se nota que él y ‘Ros’ (José Antonio Pozanco, preparador físico del primer equipo) han jugado antes y que conoce mucho a los jugadores y conocen el club. El entrenador me sorprendió para bien, por su relación con el plantel, como habla y cómo vive.

Compañeros como Samuel Umtiti dicen que Valverde es más tranquilo que Luis Enrique…

Luis Enrique ya tenía una forma de jugar parecida. Cuando yo sea entrenador, si es que lo soy algún día, que no me pidan que sea tranquilo porque ya no lo soy dentro de la cancha. Cada uno tiene su forma de ser, ellos tienen personalidades distintas pero tanto uno como otro me han ayudado. Valverde te habla con más tranquilidad pero también porque es un entrenador con más experiencia y sabe cómo tratar a los jugadores.

Hace unos días recibisteis la visita de Neymar…

Se extraña a Ney dentro de la cancha pero fuera todavía más, porque era especial. Ya lo dijo él, contaba muchas cosas, nos reíamos mucho, transmitía felicidad y alegría todo el tiempo. Ney ha sido importante para nosotros. Ahora está en otro equipo pero yo no le tengo ningún rencor, al contrario, siempre intenté que se quedara porque yo creo que aquí es donde iba a estar mejor, pero es una decisión que debía tomar él.

¿Lo viste añorado de su etapa en el Barcelona?

Se salió a decir que estaba arrepentido de haberse ido. Para nada, Ney es maduro para saber que si está arrepentido debe salir a decirlo él y no tiene que andar diciéndolo otra gente.

¿Os pidió consejo a ti o a Leo antes de aceptar la oferta del PSG?

Más que consejo, en su día él tenía dudas y nosotros lo que teníamos que hacer era lo que nos beneficiara como equipo y compañeros de ataque. Intentamos que se quedara pero en ningún momento le dijimos ‘Ney no te vayas porque no vas a ser feliz’. Nosotros le decíamos que no queríamos que se fuera, por nosotros, pero si él quería irse era libre de tomar la decisión que quisiera. Por la amistad que tenemos fue doloroso que se fuera.

Como delantero, ¿cómo le suena que Cristiano lleve solo un gol en la Liga?

Suena raro porque todos estamos pasando por un momento parecido, como Antoine (Griezmann). Son momentos, pero son situaciones que hay que revertir.

Hablemos de política, en el vestuario tenéis a una persona como Gerard Piqué que siempre habla claro…

¿Gerard? No que va, nunca! (se ríe)

¿Cómo se vive en el vestuario el momento político por el que pasa Catalunya?

Obviamente, no somos ajenos a la realidad que vive Catalunya. Cada uno tiene derecho a expresar lo que siente y lo que quiere. Sinceramente, yo escucho a la sociedad porque se habla mucho del tema, presto atención. Es complicado por todo lo que se está hablando, pero cada uno tiene que ser libre de decir y sentir. El vestuario no es ajeno a lo que ocurre.

En su caso tienes incluso una parte de tu familia que es catalana…

Sí, mi hija Delfina nació en 2010, es catalana y habla catalán.

¿Usted también habla catalán?

Yo lo entiendo todo sin problemas, pero no lo hablo.

En diciembre renovó su contrato hasta 2021, cuando acabe tendrá 34 años ¿cómo ve el futuro?

Uno siempre quiere estar en lo máximo del fútbol y para mí lo es estar en el Barça. Es difícil que un jugador se retire en el Barça pero nunca se sabe. Mi deseo y sueño es seguir al máximo nivel el máximo tiempo posible sin ponerme plazos.