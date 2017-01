Barcelona volvió a tropezar en la liga española. Rescató un agónico empate ante Villarreal cuando la derrota parecía un hecho: gracias a un magistral golazo de Lionel Messi de tiro libre, el equipo dirigido por Luis Enrique igualó 1-1 con el “submarino amarillo”.

La mala noticia para los seguidores de Luis Suárez, es que el crack salteño no pudo alcanzar el récord personal que salió a buscar. Tendrá que esperar para anotar su gol número 100 con la camiseta de los “culé”, lo que evidentemente sucederá en cuestión de tiempo.

Sin embargo, que no haya podido materializar dicho logro no significa que el “Pistolero” esté teniendo una mala temporada ni mucho menos. De hecho, está segundo en la tabla de artilleros del campeonato con 12 anotaciones en 17 fechas, apenas una menos que “La Pulga” argentina, quien además tiene la ventaja de haber marcado dos tantos de penal (Suárez no marcó por esa vía en lo que va del certamen).

Lo que sí es innegable es que Barcelona empieza a perder bastante terreno en comparación con Real Madrid. Los “merengues” encabezan la tabla de posiciones con 40 puntos, 5 más que el Barça (el Sevilla de Jorge Sampaoli trepó a la segunda posición). Además, el equipo de “Zizou” tiene un partido menos, ya que aún no disputó el encuentro con Osasuna, que postergó cuando estaba en Japón afrontando el Mundial de Clubes que terminó ganando.

¿Otro galardón para CR7?

Durante la jornada que corre, la FIFA entregará por primera vez el premio The Best, que fue creado para reconocer al mejor jugador de un año luego de que el ente rector del fútbol mundial se apartara de la organización del Balón de Oro para crear su propio galardón.

Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Lionel Messi son los finalistas del trofeo, que hará su estreno hoy en Zúrich. Aunque el ganador será reconocido oficialmente en la gala que contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de FIFA, medios españoles adelantan el veredicto y afirman que ya está decidido que CR7 será el ganador.

“Ronaldo The Best” fue el título utilizado por el periódico MARCA, que informó que el portugués “será premiado este lunes en Suiza”. “Cristiano Ronaldo será coronado el lunes por la FIFA como el primer The Best de la historia de la máxima organización del fútbol mundial. La entrega, con Gianni Infantino de jefe de ceremonias, tendrá lugar a las siete y media de la tarde en Zúrich y el madridista tendrá el honor de inaugurar la lista del premio creado por la FIFA”, sostiene la crónica.

Justo es mencionarlo, no hace falta tener una bola de cristal para saber que Ronaldo ganara el premio individual en un año en que obtuvo prácticamente todos los logros imaginables. Ganó la Champions y el Mundial de Clubes con Real Madrid, a lo que sumó la Eurocopa con Portugal. Ya recibió el Balón de Oro, y seguramente hoy añada una nueva distinción a sus desbordadas vitrinas.