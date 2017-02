Luis Suárez, quien participa activamente en la movida de “los rebeldes” de la Mutual, salió a responderle a Enrique Saravia que días atrás había dicho en alguna entrevista que Suárez se había operado de la rodilla en 2014 gracias a la Mutual.

“No sé quién dijo que yo me operé gracias a la Mutual… Vamo arriba. ¿Cómo un jugador como yo para ir al Mundial de Brasil se va a operar gracias a la Mutual? Era jugador de la selección. Nadie de la selección me preguntó quién pagó la operación ni yo pregunté. Yo era jugador de la selección y si la tenía que pagar yo no había problemas. Lo que quise decir es que Luis Suárez no le debe nada a nadie. Hay que tener mucho cuidado con cualquier frase que se diga que se pueda malinterpretar. Los futbolistas no somos ignorantes” declaró el salteño en una entrevista en el programa Todo Pasa de Océano FM.

Suárez, que el pasado martes posó junto a Godín con una remera que apoyaba a “los rebeldes” que exigen la renuncia de Saravia, explicó por qué lo hizo: “Los colegas del fútbol uruguayo habían hecho lo mismo este fin de semana con carteles, y por si a alguno le había quedado dudas y no lo pudo ver, sabiendo que el partido nuestro podía tener un poco más de repercusión, lo hicimos. Aparte quisimos darle nuestro apoyo porque estamos ciegamente confiando y apoyándolos a ellos. Fue un mensaje a nivel general y para que la gente lo viera”.

Suárez también se pronunció sobre un tema que siempre ha generado curiosidad y polémica. ¿Se retirará jugando en Nacional o se quedará en Barcelona hasta el día de su retiro? “Yo lo dejé claro, no es que no quiera terminar mi carrera en Nacional. Primero nunca se sabe lo que va a suceder en el futuro, pero siendo hoy en día un jugador referente con 10 años en la selección, que me ven como jugador de la selección, ni de Nacional ni de Peñarol, me encantaría retirarme y que me recuerden como jugador de la selección. Voy a estar agradecido toda la vida a Nacional que me formó y me dio de comer mucho tiempo. Mi último partido me gustaría que fuera medio tiempo con la camiseta de la selección y medio tiempo con la camiseta de Nacional”.