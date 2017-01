Pese a ser el goleador de Europa, el "Pistolero" no fue elegido entre los once

Se filtró el equipo ideal de FIFPro y en el once ideal del año no está Luis Suárez. Pese a ser la Bota de Oro de dicha temporada, el “Pistolero” no está en el equipo que cuenta con cuatro jugadores del Barcelona y cinco futbolistas del Real Madrid. La ausencia del francés Antoine Griezmann fue otra de las ausencias.

El próximo 9 de enero será presentado el equipo ideal de FIFPro, pero finalmente se filtró el equipo elegido por el sindicato de los futbolistas profesionales. El once ideal de la pasada temporada no cuenta con la presencia de Luis Suárez. Pese a que el “Pistolero” fue la Bota de Oro como goleador de Europa, ganando la Liga con Barcelona además de la Copa del Rey.

El otro que sorprendió a los medios del mundo por tampoco estar en la oncena, es el francés Antoine Griezmann, tercer finalista de la última edición del Balón de Oro.

El equipo ideal del sindicato de futbolistas está prácticamente armado con jugadores del Real Madrid y del Barcelona. Son cinco los merengues en dicha alineación: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric y Tony Kroos. Mientras que los culés que integran el equipo ideal son: Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Leonel Messi y Neymar.

El portero del Bayern Manuel Neuer y el defensa del PSG Thiago Silva son los dos únicos futbolistas del equipo que no juegan en el Barça o el Madrid.

El equipo está presentado conformando con: Manuel Neuer entre los tres palos; Sergio Ramos, Thiago Silva, Gerard Piqué y Marcelo en la línea de fondo; Luka Modric, Tony Kroos y Andrés Iniesta en el mediocampo; mientras que en ofensiva aparecen Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar.