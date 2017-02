No tiene las condiciones futbolísticas de Luis Suárez ni realiza el despliegue físico de Edinson Cavani. Tampoco tiene, ni cerca, la fama de esos dos compatriotas que son el orgullo de nuestro fútbol.

Su nombre es Robert Carmona, conocido en el ambiente del fútbol pero desconocido para la mayoría de los uruguayos que, muchos de ellos, ni están enterados que aquí en Uruguay tenemos a un récord Guinness.

Robert Carmona, el hombre Guinness que tiene el fútbol uruguayo (con 55 años es el futbolista de mayor edad en todo el planeta) acaba de conseguir su cuarto récord Guinness al fichar en el Inter Ibiza de España. No existen registros en FIFA de un futbolista que haya pedido pase de una federación (AUF) a otra (la de España) teniendo la edad de Carmona, quien se alegra de que “con este pase sea el único jugador en el mundo que pide pase internacional con 54 años a nivel FIFA superando a todos, siendo el más longevo en actividad del mundo, y esto me permitirá mi cuarto premio Guinness, dejando atrás a grandes leyendas del fútbol como Stanley Mathews y el japonés Miura, el de los súper campeones”.

El cuarto récord de Carmona se concreta al pedir pase al Inter Ibiza, club al que llegó por intermedio del jugador uruguayo Nicolás Rodríguez: “él está jugando allá y vamos a ser compañeros, me recomendó con el entrenador Carlos Fourcade. El pibe me conoce de la Divisional C de acá donde fuimos rivales, además el papá de él es el ‘Chopo’ Rodríguez que jugó en Estados Unidos conmigo.

Así me recomendaron y nos reunimos con el técnico y salió redonda la cosa. A Fourcade le pareció muy interesante contar conmigo dentro y fuera del campo por lo que puedo aportar sobre todo a los más jóvenes, como un lindo mensaje a los más de cien niños que hay en el Inter Ibiza”.

El Inter Ibiza es un equipo de la ciudad de Ibiza (Baleares), que compite en la Primera Regional Preferente de las Islas Baleares, una divisional que constituye el quinto nivel de competición de la liga española en la Isla de Mallorca.

Allí jugará Carmona, quien puede presumir de poseer los récords Guinness (2014, 2015 y 2016) como el jugador en actividad de mayor edad en los terrenos de juego (le superó el récord al famoso inglés Stanley Matteus que había jugado hasta los 51 años de edad). Pide pase tras finalizar su contrato con el Canadian, de la Segunda División.

“Estuvimos charlando con el entrenador Carlos Fourcade se interesaron para que yo pudiera ir a participar y trabajar en el área social y cultural de la institución. Me voy a poner a las órdenes del cuerpo técnico para comenzar los entrenamientos y defender los colores de este equipo que me dio la posibilidad de jugar esa temporada ahí y entrar en la historia del fútbol mundial” comenta con orgullo y lanza su ya célebre frase “Hay Carmona para rato”.

Sus inicios

Robert Carmona empezó a jugar al fútbol profesionalmente a los 15 años. “Cobrando, empecé a eso de los 15 en Pan de Azúcar. Allí fueron mis primeros sueldos. Después vine a jugar a la capital”. Tendría ue hacer memoria, pero han sido varios los clubes en los que jugué. En Uruguay debo haber jugado en al menos 10 clubes y en el interior jugué en cinco, más dos o tres selecciones del interior, y en Estados Unidos. Estaríamos hablando de entre 25 y 28 equipos más o menos”.

El uruguayo Guinness se fue a Estados Unidos “en el 86, ahí tenía 23 años. Se dio la oportunidad cuando jugaba en Alto Perú, de la divisional C. Ese club era gerenciado por gente de Estados Unidos. Vieron que mis condiciones podían ser trasladadas al fútbol de esa zona y tuve la fortuna de gustar. En el año 93, fui considerado uno de los mejores jugadores del torneo”.

El camino al Guinness

Robert Carmona cumplió 30 años y seguía jugando al fútbol; cumplió 40 y siguió, y llegaron los 47 y no paraba. Sin saberlo, se estaba acercando a un récord Guinness. ¿Cómo llegó a contactarse con los veedores de los récords Guinness? “No fue fácil. Paseando con mi hija, se detuvo en una librería y encontró un libro Guinness. Me preguntó por qué no estaba allí y me despertó curiosidad. Vi a un jugador de la UEFA, que era el más viejo dentro de los Guinness, con 43 años.

Yo en ese momento tenía 47 y dije: ‘Si este golero con 43 es el más viejo del mundo, yo con 47 tengo que empezar a incursionar’. El récord que tengo es a nivel profesional. Desde el 2014 Guinness me considera el jugador activo más viejo del mundo a nivel oficial. Me conecté vía mail y llamadas telefónicas, ese fue el recorrido para ser el único jugador en 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta en obtenerlo”.

Ya ostenta dos reconocimientos por ser el futbolista activo más longevo del mundo. Luego recibió otras distinciones: “una por el mismo motivo, (seguir jugando con 54 años de edad) y la otra por haber firmado un contrato por una temporada más (con Canadian)”.

Carmona es el primer y único futbolista del mundo en ganar tantos premios Guinness y el único del mundo en ganarle el record al futbolista inglés Stanley Matteus. “En 7 mil millones de personas del mundo solo yo logré obtener estos premios. Soy un elegido por dios”, expresó.

Y ahora vendrá otro Guinness para su colección y para orgullo del fútbol uruguayo.