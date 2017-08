Compartir Tweet



Stevie Wonder y la banda Green Day serán las figuras principales de un concierto en Nueva York en apoyo a la lucha contra la pobreza en el mundo, cuando el presidente Donald Trump propone recortes a la ayuda internacional estadounidense. Pharrell Williams, el dúo de DJ The Chainsmokers así como los roqueros alternativos The Killers también tocarán el 23 de septiembre en el Global Citizen Festival, en el Central Park, en pleno corazón de Nueva York, indicaron el martes los organizadores.

Wonder dijo que el festival llega en un “momento crucial”. “Cuando nos comprometemos con los asuntos de vida o muerte, estamos mostrando un amor por lo más divino”, añadió.

Desde 2012 el festival atrae a artistas de alto nivel, y coincide con la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que asisten durante una semana jerarcas de todos los países del mundo en la sede de la ONU, en Nueva York. Para el director del festival, Hugh Evans, la edición de este año es especial tras la elección sorpresiva de Donald Trump y el voto en Reino Unido para abandonar la Unión Europea, pero también ante el rechazo a los populismos en elecciones en Francia y los Países Bajos.

“Ahora es que hace falta trazar una línea en la arena para mostrar que la ayuda internacional importa, que invertir en educación importa, que invertir en la alimentación y contra el hambre es importante”, dijo Evans a AFP. El festival, que se ha expandido a Alemania e India, es gratuito pero los fanáticos deben tomar una iniciativa, como escribir cartas a sus gobiernos, para obtener una entrada.

Evans está convencido de que es posible erradicar completamente la pobreza a nivel mundial en los próximos 20 años.

Pero admite que el arribo de Trump cambió completamente la situación. Según Evans, será “virtualmente imposible” que la ONU logre sus metas de erradicación de la malnutrición, el acceso universal al agua potable u ofrecer las mismas oportunidades en educación para las niñas de aquí a 2030, si Estados Unidos procede con los recortes anunciados por el nuevo mandatario a la ayuda internacional.

Estados Unidos es la principal economía del mundo y el mayor donante en términos absolutos, aunque muchos países europeos realizan mayores aportes públicos per cápita.