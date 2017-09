Compartir Tweet



La presencia de Federico Valverde en el equipo titular de Uruguay es una sorpresa brutal, ya que no se caracteriza por este tipo de decisiones el entrenador de la selección uruguaya.

Valverde, que fue citado por primera vez a la selección mayor, estuvo de suplente ante Argentina y será titular mañana contra Paraguay de visitante, en un partido de los bravos de enfrentar.

Ante la ausencia de Álvaro González, que acumuló dos tarjetas amarillas, el maestro Tabárez tenía la opción de poner en ese lugar a Arévalo Ríos, a Corujo, sin embargo prefirió darle la chance a este juvenil de 19 años recién cumplidos.

Valverde, quien fue Balón de Plata en la pasada edición del Mundial juvenil sub 20 disputado en Corea del Sur, nunca ha jugado con el combinado absoluto y esta fue su primera citación por parte del Maestro.

El Maestro ensayó en lo táctico con cambios en defensa y mediocampo, el domingo por la mañana en la cancha número 1 del Complejo Celeste.

Tabárez paró en la mañana del domingo al siguiente equipo: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Federico Valverde, Matías Vecino; Nahitan Nandez, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Maximiliano Pereira ingresó en el lateral derecho y Martín Cáceres pasó al izquierdo. Federico Valverde de arranque, demostrando estar pronto para el debut en la mayor. En el ataque se mantiene la dupla Luis Suárez-Edinson Cavani.

Los componentes del cuerpo técnico y los 24 jugadores que integran el plantel cumplen régimen de concentración en el Complejo Celeste.

La selección uruguaya viaja el lunes rumbo a Paraguay. El vuelo chárter parte a las 16:45 horas del Aeropuerto de Carrasco y aterrizará aproximadamente sobre las 17:30 horas locales en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. De la terminal área guaraní directo a hospedarse al Hotel Bourbon de Luque.

El “Cebolla” tiene fe

Cristian Rodríguez, uno de los titulares habituales de esta selección, afirmó que “los jugadores nos sentimos bien, descansados y ya estamos preparando el equipo para enfrentar a Paraguay. Nuestro objetivo es sumar, sea ganando o empatando, pero pensamos siempre en sumar. No nos podemos permitir una derrota. Igualmente esto son las Eliminatorias, donde nada es fácil y todo puede pasar hasta el final”.

El “Cebolla” destacó el ánimo del plantel y dio su visión sobre Suárez: “el grupo está prefecto, recuperado y a Luis lo veo muy motivado con ganas. El salió con una molestia pero está fuerte y ahora que se acerca el partido está cada vez con más confianza”.

Sobre el rival, Rodríguez vislumbró un partido complicado: “mostraron que son fuertes en la marca, con similares características a las nuestras. Creo que en Asunción vamos a tener la chance de jugar más que con Argentina, porque ellos te lo permiten y la idea pasa por ahí, tratar de jugar acompañar a los de arriba y hacer goles. Por historia son muy fuertes en las pelotas quietas, corners, tiros libres, centros y en eso vamos a tratar de tener cuidado”.

Sobre la clasificación a Rusia, dijo que “hasta el final nunca se sabe, hay resultados que por ahí te sorprenden en cada fecha. Uruguay piensa en ganar y lo demás es secundario”.

“Paraguay está por debajo de los demás”

El maestro Tabárez se refirió al partido del martes en Asunción ante Paraguay, en los siguientes términos:

“El partido contra Paraguay lo vamos a encarar como todos los partidos, pensando mucho en el rival y tratando de mejorar cosas que le pongamos por delante. Esa es la idea general… Necesitamos conseguir esos puntos y vamos a trabajar para lograrlos.

Paraguay llega con mucho ánimo, con mucho refuerzo de la autoestima, porque el triunfo ante Chile lo puso en situación diferente a la que tenía el día anterior. Estaba a punto de ser eliminado y consiguió ponerse mucho más cerca del quinto puesto que era su objetivo. No podemos hacer nada con respecto a que llegue con el ánimo por las nubes.

Este Paraguay hizo un planteamiento parecido al que hicimos nosotros contra Argentina, con menor porcentaje de pelota que nosotros. Se vio un equipo compacto, con buena comunicación entre sus jugadores, con mucha intensidad defensiva. Nosotros vamos a tratar de ver cosas de Paraguay que van más allá del planteamiento táctico que hizo en el partido anterior.

Además, obviamente no es Brasil, es un equipo que está por debajo de los demás. Aunque eso no tenga valor absoluto. No hay que olvidarse que en el planteo o la composición de lugar en este aspecto, si no caemos en lo de siempre, el último antecedente es el último partido y no es así”.

Sobre la situación de Suárez explicó: “Luis Suárez es un jugador muy importante, no es un jugador cualquiera. No estuvo al cien por ciento ante Argentina y tampoco va estar al cien por ciento ahora.

Tampoco lo estuvo en el partido ante Inglaterra en el Mundial. Hay que valorar todo, cómo es el jugador, que puede aportarle al equipo, que influencia tiene entre compañeros y rivales y después como ésta. Está mucho mejor que para el partido anterior, es obvio, pero quizás no es el Suárez que venía con un rodaje enorme en la temporada anterior. Pero en la medida que esté sano es un jugador que considero”.