Por: Ope Pasquet

En primer lugar, quiero aclarar que el Partido Colorado no se ha pronunciado orgánicamente sobre el voto consular. Por tanto, voy a hablar a título personal: sostengo que soy contrario al voto de los uruguayos que residen en el exterior.

La razón fundamental que me lleva a esta posición es que me rijo en un postulado democrático básico: solo una persona que es sometida a la autoridad de un gobierno puede votar para elegir a sus representantes.

En términos generales, todos podemos votar, salvo los que tienen menos de cierta edad, son dementes o interdictos. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros decidimos sobre el gobierno si estamos sometidos a su autoridad. Esta misma razón es la que fundamenta la negativa del voto de los uruguayos que viven en el exterior: no están sometidos a la autoridad de un gobierno uruguayo, su vida está conducida por otros gobiernos, se les aplican otras leyes y, en definitiva, no comparten nuestra suerte. Incluso creo que ese es el criterio que implícitamente reside en nuestra Constitución: en el artículo 78 se consagra el derecho al voto a los extranjeros cuando cumplen una estadía de 15 años en nuestro país. Por tanto, nuestra Constitución no le pregunta a la persona si nació acá o si sacó la carta de ciudadanía, basta con que haya vivido durante cierto tiempo en el país, se encuentre establecido, haya trabajado y tenga familia en Uruguay para que se le reconozca el derecho al voto. Y este aspecto me parece correcto ya que esa persona integra la comunidad y está expuesta a los resultados del gobierno. Sin embargo, nada de esto no ocurre cuando la persona vive en el exterior.

Por otro lado, algunos dicen pero el derecho a votar desde el exterior ya está reconocido en la Constitución. Ahora bien, los derechos que carta magna reconoce así como los deberes que impone, se aplican y tienen vigencia en el territorio del Estado uruguayo.

Es importante tener en claro que las normas del orden jurídico se aplican solamente en el territorio uruguayo, porque en otros lugares se aplican normativas de otros Estados. Por tanto, los ordenamientos jurídicos son territoriales y los Estados necesariamente también lo son.

Por supuesto que la persona no deja de ser ciudadana porque se vaya a otro país, pero deja de ejercer los derechos a esa condición porque no está viviendo en Uruguay. Es lo mismo que pasa con el derecho a la educación o a la salud, que son ampliamente reconocidos por nuestras leyes. A nadie se le ocurre ir a pedir a un consulado uruguayo que le habiliten una escuela pública para que reciban educación gratuita. Tampoco se le ocurre a nadie pedir asistencia médica a un consulado porque yo no ha dejado ser uruguayo. Es cierto que sigue siendo ciudadano, pero no puede ejercer los derechos que el orden jurídico uruguayo consagra porque los mismos se ejercen en el territorio uruguayo.

Finalmente, quiero decir que si bien es posible dictar leyes electorales por una mayoría especial de dos tercios encada cámara, hay un antecedente insoslayable: el plebiscito del año 2009. La ciudadanía votó claramente en contra de esta propuesta, la rechazó por una mayoría categórica de más del 60% de los votos. Con ese pronunciamiento ciudadano, creo que quienes pretendan nuevamente promover el voto desde el exterior tienen que someterse al a la decisión de la ciudadanía. No sería posible desde el punto de vista político, a mi juicio, pretender que una innovación de esta materia tuviese legitimidad democrática si solo fue aprobada por el Parlamento.