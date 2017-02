El presidente Vázquez y el titular del PIT-CNT, Fernando Pereira, mantuvieron un encuentro en Rusia donde abordaron la situación de Fanapel, de Juan Lacaze. Pereira informó que el gobierno realiza esfuerzos para encontrar una solución para los trabajadores de la papelera. Además dialogaron sobre la negociación en el sector público, en especial los contratos en la educación, y de la denuncia de los empresarios ante la OIT.

En relación a la situación de Fanapel, Pereira señaló que el gobierno reconoce está “en una situación muy complicada y que el gobierno ha puesto a varios de sus ministerios a trabajar en el tema” aseguró el dirigente.

Pereira dijo que “la principal responsabilidad en el tema lo tienen nuestros compañeros del Sindicato del Papel para tratar de salir del conflicto”, pero “obviamente también los dueños de Fanapel y el gobierno, que está tratando de buscar soluciones en Montevideo, ante una actitud a todas luces, bastante negativa de parte de los empresarios” señaló, en diálogo telefónico con LA REPÚBLICA.

“Lo que nosotros planteamos acá al Presidente es la preocupación del movimiento sindical, para que este tema se resuelva en función que son unos cuantos cientos de puestos de trabajo que se pierden, pero además que se encuentra en una ciudad como Juan Lacaze, que particularmente le afecta mucho esta situación”.

Pereira dijo que solicitó a Vázquez que, de no ser viable, se construyan nuevos puestos de trabajo que brinden garantías a los trabajadores que atraviesan esta dificultad y que les permita contar con el tiempo suficiente para construir un nuevo vínculo laboral.

Señaló que la negociación principal se lleva adelante en Montevideo, con los sindicalistas del papel y el PIT-CNT. Sostuvo asimismo que el presidente le aseguró que varios ministros se encuentran trabajando en el tema y que cuando surjan novedades las transmitirá al PIT-CNT. Dijo que también se tocó el tema del cierre de Molino Dolores, aunque precisó que son los compañeros en Uruguay que están trabajando en ese tema. Acá lo manejamos como una preocupación pero son fundamentalmente los compañeros ahí en Montevideo que están llevando la negociación”.

Hay acuerdo por tema queja a la OIT

También se habló de la queja de las cámaras empresariales a la OIT. En tal sentido, Pereira dijo que coincidieron con el Presidente en que “se ha avanzado bastante” aunque ya habíamos dado “un paso importante”, durante una conversación mantenida con el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio.

“Se acordó que una vez que lleguemos a Montevideo, se negociará durante unos treinta días, una fórmula que posibilite la salida de la queja a Uruguay. Acá lo que hemos conversado es que es posible hacerlo. Se verá si la institucionalidad del PIT-CNT y de las Cámaras, permite salir de una lista en la que nunca debió haber ingresado” dijo.

El sindicalista consideró que esta, es una “posibilidad importante de levantar la queja”, y el acuerdo pasaría por “tener un mecanismo de prevención de conflictos”.

Pero fue enfático al señalar que “no supone restringir ningún derecho de huelga, sino construir un dialogo previo al conflicto, de alguna manera algo que hacemos habitualmente” precisó.

Insistió en que hay que “encontrar una fórmula” aunque reconoce que es “trabajoso pero no imposible” y que “siempre, va a depender de las posiciones que cada parte uno asuma”.

De nuestra parte dijo, vamos con ilusión de resolver el problema porque “que Uruguay este en esa “lista negra” no tiene sentido”, ya que allí “están los países que violentan los convenios más importantes de la OIT. Y que Uruguay este ubicado ahí es totalmente inconducente” subrayó.

Otro de los temas tratados en el encuentro fue el cálculo de la licencia de la construcción, el que había sido conflictivo y por ello se decidió postergar su tratamiento. En Montevideo se buscará una fórmula que permita el adecuado cálculo de la licencia sin afectar a los trabajadores de la construcción. Esta negociación será llevada adelante por el Sunca.

Un tercer tema abordado en esta instancia fue el vinculado a la negociación colectiva en el sector público, particularmente a nivel de la enseñanza, donde se pretende que se cuente con el tiempo suficiente para analizar situaciones tales como contrataciones de auxiliares mediante comisiones de fomento, situación de los maestros directores y otras inequidades salariales existentes en la ANEP.

Marcha del 8 de marzo

Consultado Pereira sobre la marcha prevista el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, dijo que tenía la opinión más favorable en cuanto a la iniciativa de la Central Sindical en cuanto a su apoyo aunque precisó que “una marcha o un paro no resuelve el problema de la violencia; se que no es la solución pero no hacer nada es peor”.

“Creo que si el movimiento sindical toma esta bandera, es una señal muy fuerte y marca un camino a seguir”.

Propuestas

El director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo en la noche de ayer a LA REPÚBLICA, al ser consultado sobre la situación de Fanapel, que “no hay reuniones fijadas ni con la empresa ni con los trabajadores, aunque eso se puede dar en cualquier momento”.

Recordó que desde el Ejecutivo se creó una comisión, de la que participan varios ministerios, para analizar “toda la situación de Juan Lacaze, más allá de Fanapel, y cuando tengamos toda esa información elaborar un informe lo más objetivo posible y plantear propuestas concretas”.

Tras la reunión entre el presidente Vázquez y el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en Rusia, manifestó el jerarca que “no ha habido aún cambios en el plan que tiene el gobierno sobre el tema”.

De la extensión de los seguros de paro, Castillo indicó que “el gobierno uso esa herramienta siempre que fue necesario usarla” y acerca del pago de los despidos al contado acotó que “eso lo debemos negociar con la empresa en la próxima reunión que tengamos”.