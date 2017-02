Por: Francisco Connio

El Sindicato de Cuidadores de vehículos, agrupados en FUECYS, reclaman más puestos de trabajo en la semana de turismo en el Prado, un curso para poder orientar a los turistas en cualquier consulta además de estar debidamente identificados, más seguridad de parte del Ministerio del Interior para con aquellos cuidadores registrados, mas control de parte de la Intendencia y tramitar una canasta familiar para cuidacoches registrados en la Comuna capitalina.

Estos son algunos de los temas que piensan seguir tratando para incluir en una plataforma de reivindicaciones que realiza el Sindicato de Cuidacoches, según cuenta a LA REPUBLICA su presidente Ramiro Romero, que agrega piensan insistir para generar una reunión entre su Sindicato, Ministerio del Interior, Fuecys y la Intendencia.

La situación de los cuidacoches en general

De unos años a esta parte la ciudad de Montevideo muestra una particularidad cada vez más frecuente, porque en cada cuadra, sobre todo las céntricas y las arterias principales, tiene los ya tradicionales cuidadores de vehículos, los “cuidacoches”. ¿Y porque surgen como hongos en cada lugar y en cada cuadra libre cada vez con más frecuencia?.

La explicación más razonable para explicar que esta cantidad de personas dedicadas a una actividad informal y creciente, es quizás el desempleo. Pero también están aquellos que ven una forma de hacerse unos pesitos, sin tener el control de un jefe, de cumplir un horario a rajatabla o simplemente rescatar algunas monedas y utilizarlos en determinados “gustos”.

Hay muchos cuidacoches con años en sus cuadras, identificados por los chalecos anaranjados, con clientela hasta fija, conocidos por los propietarios de los vehículos en muchos casos, con los que llegan incluso a un pago semanal o mensual.

Hay cuidacoches que se turnan en las “paradas” (llámese cuadras), para que otro no venga a uruspar el lugar y hacen un horario continuado (hasta las 22 o 00 hs) para que el lugar siempre tenga un cuidador.

También están aquellos, que optan por pararse en una cuadra en la que no hay nadie y de a poco van “inventando” con el tiempo sus propias parcelas. Incluso en lugares puntuales, donde hay un espacio de estacionamiento también aparecen estos “trabajadores”.

Si entendemos por trabajadores a aquellos que por realizar una tarea reciben dinero, pues lo son. Y ahí aparece la disyuntiva porque mientras algunos cuidacoches reciben lo que el cliente decida darles, hay otros que tienen “asignada una tarifa”, fundamentalmente aquellos que irrumpen a realizar la tarea, en torno a determinados eventos puntuales partidos de fútbol, circos, espectáculos musicales, criollas, carnaval, etc.

La prepotencia de algunos, la exigencia por determinado pago, el mal aspecto, estar alcoholizados o bajo efectos de alguna droga, ser atrevidos o hasta “cómplices” de otras personas para cometer delitos a llevado a que no solo las autoridades decidieran intervenir para regular esta actividad, ya sea Intendencia de Montevideo, Junta Departamental o hasta el propio PIT CNT.

Y de hecho en la Intendencia se exige un registro, pero datos aportados por la Dirección de Tránsito, -que es la División en la que coordina la actividad de los cuidacoches-, tienen en la actualidad apenas 720 registros, cifra que se multiplica varias veces más, para abarcar a todos los que ejercen esta tarea.

Estos 720 que si están registrados y deben pasar todos los meses por la comuna a estampar su firma para seguir “trabajando” legalmente, decidieron hace algún tiempo unificar algún tipo de criterio, tratar de buscar puntos en común, unirse para evitar que los que no están en el sindicato termine resultando como lo es, contraproducente para quienes están organizados.

Los cuidacoches están registrados y organizados, según el decreto 239 del año 1933 de la Junta Departamental de Montevideo el cual refiere a personas que deseen ejercer el oficio de cuida coches de Montevideo. En 1990 el decreto 24782 modificó las normas sobre el oficio. Pero las normas son como un flan, y tiene ciertas pautas que no se rigen paradójicamente “bajo normas”.

De hecho hace ya siete años que estos trabajadores están bajo la órbita del Sindicato de Fuecys, se reúnen periódicamente y han tratado de que sus normas sean respetadas y los objetivos sean alcanzados. Sin embargo sostienen que con la Intendencia no ha sido fácil poder llegar a una reunión. No ha sido fácil antes ni lo es aún ahora, pero insisten en ello y ahora van por nuevos logros con una plataforma que la propondrán en su Sindicato y a las autoridades de la Comuna y al Ministerio del Interior.

Ramiro Romero: “Acá tenes que estar siempre, aunque llueva”

El representante máximo del Sindicato de cuidadores es Ramiro Romero permisario 6159 que cuida en Río Negro entre Colonia y Avda. 18 de julio entre las 9 y 18 hs con quien LA REPÚBLICA hablo acerca de detalles, de pormenores de esta actividad pero sobre todo de la plataforma que están preparando para entregar a las autoridades.

Romero hace casi 20 años que está en esa cuadra, primero estuvo trabajando en el horario de la noche de 18 a 00 hs, porque trabajaba durante el día en una carpintería. Pero desde hace cuatro años, se decidió por el día y allí se lo ve diariamente con el chaleco anaranjado, y una agenda bajo el brazo, porque el hombre por ser representante del sindicato, atiende teléfono, algún colega de su gremio llega a consultarlo o atiende alguna nota como en nuestro caso.

Tocado por la fortuna una vez

Pero el caso particular de Romero es digno de ser contado. Relata que mientras trabajaba como carpintero por la mañana y cuidacoche de noche, la diosa fortuna lo tocó y sacó 12.000 dólares que lo guardó en una casa bancaria. Pasado el tiempo se compró dos propiedades en La Floresta, pero cuenta que después por cuestiones matrimoniales, la ex pareja se quedó en una casa y el ocupa la otra. Viaja todos los días desde La Floresta pero cumple a rajatabla con el horario.

“Y tenés que estar siempre, aunque llueva, de lo contrario no sirve. Acá viene gente que me conoce hace 20 años y saben que en el horario que tengo me encuentran. Y de noche encuentran al compañero…” dice.

Otro con el dinero que sacó, hubiese hecho otra cosa o abandonar el trabajo. El siguió como si no hubiera sacado nada. Y en los dos lugares.

“La plata no me cambió para nada, porque seguí trabajando. Es cierto que me fue mal con mi matrimonio, pero se que la vivienda la tengo cubierta, lo que gano es para mantenerme y la verdad si sos prolijo, respetuoso, y siempre dispuesto, además de la cantidad de años que tengo en el lugar, el sueldo sale bien”.

De todos modos dice que no es la misma situación que viven muchos compañeros. Hay algunos que sacan 300 pesos, pero también va en el aspecto, como te vistas, como te dirijas al cliente, la cara que pongas cuando te dan o no te dan.

“Seria bueno que acá se realizara un curso para cuidacoches. Recientemente estuve participando en uno que se hizo en Atlántida, -ya que estuve trabajando durante enero allá- para orientar a los turistas en cualquier consulta. Bueno acá debería hacerse algo para que nosotros además de cuidacoches también aportemos a los turistas, sobre todo los que están en la zona céntrica o en lugares puntuales. Yo lo hago por ejemplo”.

Y sugiere incluso que la Intendencia podría gestionar un sponsor para que los permisarios registrados estén perfectamente identificados para esa tarea.

Romero sostiene que de parte del Ministerio debería haber más respaldo y explica que “nosotros además de cuidadores de coches somos cuidadores de la cuadra. A mí en veinte años no me ha pasado de robos ni de vehículos ni de algún comercio en la cuadra. Pero en otros lugares aparecen los “intrusos” que nos generan problemas y ahí es uno de los puntos que queremos reinvindicar en esta plataforma que estamos preparando.

“Mas respaldo policial y mas puestos de trabajo a la IM”

Romero -que es respaldado por la compañera Graciela Rodríguez a nivel sindical-, sostiene: “queremos que el Ministerio del Interior controle de otra manera, no que vengan cuando alguno puntualmente tenga un problema, sino que controlen de otra manera.

Que los permisarios estén bien identificados para tener otra protección, porque hay que tener presente que no somos policías pero sin embargo cuidamos la calle y no se controla de acuerdo a lo que hacemos”.

Cabe acotar que desde la Comuna se nos informó que la Unidad de Cuidadores de Vehículos periódicamente, envía a las seccionales un listado actualizado de los cuida coches registrados en su zona.

Y ahí caemos en otro tema que es el de los no registrados. Y Romero en ese punto critica a la Intendencia “porque nunca nos escuchó, nunca nos apoyó. Por ejemplo ahora estamos solicitando más puestos de trabajo en la rural. Nos dan 25 a 28 lugares y nosotros pretendemos50”.

“Y paralelamente pedimos más respaldo del Ministerio del Interior en esa semana, porque por ser pocos a una compañera del sindicato le metieron un revólver en la cabeza para robarse una moto u a otro le dieron una paliza por pelear con dos delincuentes que querían llevarse un auto”.

Romero va mas allá y dice que se hace “necesario” a esta altura una reunión en la que participen todas las partes, “para seguir buscando beneficios para los trabajadores como por ejemplo una canasta de alimentación, asistencia de salud, etc. Hay muchas cosas para plantear pero tienen que tener voluntad de reunirse con nosotros”.

“Si no te dan, no podés poner mala cara”

Uno de los problemas mayores que se generan en cuanto a la actividad es que mientras unos recogen las monedas que el cliente quiere darle otros fijan una “tarifa”.

“No podés pedir una cifra determinada, además tenés que poner buena cara si alguien no te da nada. Además el tema de lo que te dejan ha cambiado, porque ahora es menos que antes. Pero los preemisarios no podemos exigir al cliente. Justamente cuanto alguno te quieren cobrar algo determinado, el cliente puede ir a denunciarlo pero a la seccional correspondiente, ya que si no tiene permiso de la Intendencia no tiene nada que ver”.

Esa infracción es tipificada como “solicitud abusiva con acoso o coacción” y, según el artículo 3 dela Ley de Faltas, se castiga con siete a 30 días de trabajo comunitario.

Requisitos para registrarse como Cuidador de vehiculos

Se requiere Certificado de Buena Conducta (sin antecedentes) que se obtiene en Guadalupe esquina San Martín, para presentar en la Unidad de Cuidadores de Vehículos. Se requiere además 3 fotos carné, cédula de identidad vigente (fotocopia), carné de salud (fotocopia). Al momento de anotarse debe tener claro cuál es la calle que pretende trabajar y las esquinas correspondientes, la cual se le otorgara una vez presentado todos los requisitos y no este ocupado por otro cuidador. Si no figura en nuestros registros se le asigna el mismo