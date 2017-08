Compartir Tweet



José Mujica, en el Día del Comité de Base, llamó a la unidad del Frente Amplio, señalando que sin ella el partido “no puede sobrevivir”. Es la clave para que el FA, “una construcción múltiple de mucha gente que piensa distinto y bienvenido”, se mantenga de pie y en la lucha para el pueblo, señaló Pepe, quien además afirmó la existencia de una campaña mediática contra la izquierda uruguaya.

El Frente Amplio celebró ayer un nuevo Día del Comité de Base, una jornada histórica para la coalición de izquierda, donde sus militantes del partido se encontraron para discutir e intercambiar posibles acciones, además de elegirse a las autoridades de cada Comité, quienes serán los delegados de las Coordinadoras en Montevideo y en las Departamentales en el Interior. La recorrida del vicepresidente Raúl Sendic por varios Comités de Base fue otro de los puntos destacados de la jornada.

José Mujica, hablando en el Comité Cuaró de la Coordinadora D, habló respecto al valor que tiene la unidad del Frente Amplio para seguir cosechando triunfos: “La unidad siempre está en cuestión porque es una cosa costosa. Y es difícil mantener la unidad cuando hay diferencias”, dijo señalando las diversidad de opiniones entre los sectores que lo componen al Frente Amplio.

“Uruguay es muy singular, eso que llaman Partido Nacional y Partido Colorado, fueron Frente toda la vida. Venían con tradiciones y diferencias internas, y tuvieron la genialidad de tener mística común y ciertos valores comunes que les permitieron perdurar tanto tiempo en el tiempo. Son de los países más viejo que hay arriba de la tierra”, manifestó, por lo que tras reiterar que “es una singularidad de la política uruguaya”. Afirmó que “no van a encontrar en ninguna parte una izquierda tan diversa y tan junta”.

Consultado sobre si el Frente Amplio puede sobrevivir sin unidad, Pepe fue categórico: “Creo que el Frente no sobrevive sin unidad, su fortaleza es la unidad, la unidad con la diversidad”. “Por manía de viejo reflexiono sobre algunas cosas que tienen un valor inconmensurable. Lo mas valioso: la unidad. El FA es una construcción múltiple de mucha gente que piensa distinto y bienvenido”, añadió.

Respecto al caso Sendic y el próximo Plenario Nacional donde se discutirá la suerte del vicepresidente, Mujica confirmó que no participará del mismo.

“Si El País me elogia…”

Ante la posible campaña de los medios de comunicación para desprestigiar a la izquierda o en nuestro país al partido de gobierno, José Mujica, entre risas respondió: “Sinceramente, si un día el diario El País me elogia, me voy a hacer autocrítica, ‘debo haber metido la pata’. Me pega todos los días. Y el día que no me pegue lo voy a extrañar, me voy a decir: ‘me pasé pa’ la derecha’”.

Concluyendo Pepe se refirió a la automatización y los efectos que puede tener en en la sociedad: “Habrá una sustitución masiva por el trabajo robotizado que sacudirá la organización del trabajo humano. Va a traer nuevas luchas, y va a imponer a la humanidad la multiplicación de los vienes públicos, como probablemente la renta básica. Los robos pueden sustituir al hombre en muchísimas cosas y una eficiencia brutal pero no consumen”.

Para Mujica este no es un cambio “coyuntural, es un cambio de época. Es mucho más que un tema coyuntural. Porque toda transformación en el campo del trabajo tiene repercusiones de carácter social, y yo no las voy a ver, pero este aparatito que tienen ustedes (celulares) a la larga traerá cambios institucionales. Es inevitable, porque hoy los muchachos pueden caminar en la calle con una universidad en el bolsillo, puede servir para la pavada para el insulto, pero también para la genialidad. Eso no lo tuvo jamás el hombre y va a repercutir”, expresó.

“Hay una campaña para desprestigiar los gobiernos de izquierda”

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo estuvo, al igual que Mujica, en el Comité de Base Cuaró del Prado donde destacó que “hace 46 años que nos reunimos en distintos comités abordando temas para ser mejores hombres y mejores mujeres”. “Nosotros no somos mas que transitorios herederos de lo que hicieron compañeros en el pasado”, añadió el exdirector de Trabajo, quien destacó que pese a que el 25 de agosto implicó un “fin de semana largo, fecha patria de la más comprometidas con nuestra historia, lluvia y los comités repletos”.

Castillo denunció una “campaña hecha en toda nuestra América para desprestigiar los gobiernos populares y de izquierda”, lo cual se está viendo en Brasil y Venezuela, comentó.

Al respecto del Frente Amplio, el comunista fue crítico con la fuerza política y tras pedir unidad, señaló que “hemos cambiado muchas cosas”, de las cuales mejoraron considerablemente como cifras de desigualdad, pobreza, entre otros, pero también señaló que “hemos cometido errores”. Por lo tanto subrayó que si el Frente Amplio barre para debajo de la alfombra “el proyecto político se va al tarro”.

“Seguir ampliando las conquistas”

Además del ex mandatario y el secretario general del PCu, fueron otros legisladores frenteamplsitas los que estuvieron de recorrida por los diferentes Comité de Base del país. Daniela Payseé, senadora por Asamblea Uruguay destacó que “la unidad la forjamos con los y las compañeros y compañeras trabajando acá adentro y en el territorio”. El astorista Sebastián Hagobian expresó: “La tarea revolucionaria del Frente Amplio es seguir ampliando derechos y seguir ampliando conquistas”; y el diputado Alfredo Asti estuvo en el Comité Jacinto Vera debatiendo sobre la Inclusión Financiera.

La senadora del MPP, Lucía Topolansky destacó este día de festejos para los frenteamplistas, trasladándose a Rocha, donde estuvo con la vicepresidenta de la coalición Sandra Laso: “Hoy celebramos el Día del comité con los compañeros de Rocha Porque la colcha de retazos es una pero diversa y en ella nos encontramos todos y todas”, manifestó.

A su vez, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda celebró la adhesión de los militantes: “El desafío de la participación es y ha sido una constante en la vida del Frene Amplio. Larga vida a los comités. No hay clima que pueda parar a la militancia del Frente Amplio”.