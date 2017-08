Compartir Tweet



Paula Silva y Facundo Rodríguez, ganadores de “Despedida de Solteros”, el reality de Telefé conducido por Marley y Carina Zampini, denunciaron en la red que el programa no les entregó el premio mayor: la casa.

Luego de 3 meses de encierro y estar separados (las parejas participantes debían estar separadas en dos casas durante 100 días), la pareja de actores uruguayos se consagró ganadora del programa.

El premio consistía en organizarles el casamiento, la luna de miel y entregarles la casa de sus sueños.

Sin embargo, a 110 días de haber terminado el reality, la pareja escrachó al programa y denunció que no les entregaron la casa y que no les dan una pronta solución. “Nos dicen que aún no tienen el terreno para colocar la casa, que es muy difícil conseguir uno”, explicó Facundo en su cuenta de Instagram.

“Hoy se cumplen 110 días de este momento que despertó en mí una sensación jamás experimentada ‘La satisfacción del objetivo cumplido’ luego de arriesgar todo lo que teníamos en ese entonces junto con @paulisil nos embarcamos en esto de participar en @telefedds con la ilusión de conseguir eso que veíamos inalcanzable ‘La Casa'”, arrancó contando Facundo.

Y siguió: “Despedida de Solteros fue emitido por @telefe bajo la conducción de dos grandes como @marley_ok y Carina Zampini (dos grandes personas y profesionales) fuimos los afortunados ganadores gracias al apoyo de cientos de miles de personas a las cuales estaré eternamente agradecidos”.

Pero luego de los agradecimientos, el actor uruguayo manifestó su indignación y denunció que el programa no cumplió con lo prometido. “Nos sentimos usados”, expresaron.