El secretario de Asuntos Económicos y Financieros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), neutral Ignacio Alonso fue firme y terminante, al señalar a LA REPUBLICA, que “no existe ninguna chance de posponer el inicio del Campeonato Uruguayo para la fecha estimada, porque el cronograma de actividades se viene desarrollando tal como se planificó, las empresas están dialogando y trabajando para viabilizar todo, y nosotros de acuerdo a los informes que tenemos podemos decir que se llega sin ningún problema con los requisitos establecidos por el gobierno”.

Estas afirmaciones del neutral, de alguna manera contradice a los que vienen sosteniendo que la AUF no llegaría cumplir los requisitos establecidos por el gobierno, para la implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia en el futbol, para el comienzo del Campeonato uruguayo, previsto para el primer fin de semana de febrero.

Sin embargo no es desconocido que desde el gobierno hubo voces que demostraron cierta preocupación por la inacción de la AUF, para poder cumplir con lo estipulado antes del 4 de febrero, fecha de inicio de la actividad.

Las palabras de Alonso, sin embargo van en otra dirección por más que desde la AUF en algún momento, como sucede tantas veces, se intentó posponer la puesta en práctica de las mismas. Quizás por aquello de que tantas veces reglamentos y medidas aplicadas en AUF se flexibilizaron que esta podría ingresar perfectamente dentro de ese tenor. Sin embargo no tuvo éxito y desde el gobierno se mostraron terminantes. No hay nuevos plazos.

El subsecretario de Deportes, Alfredo Etchandy -que participa de las reuniones particularmente con la parte de informática de AUF, la que esta encargada de implementar la forma de comercialización de entradas e ingreso a los escenarios deportivos- ha dicho en más de una ocasión, que desde el gobierno serán inflexibles. Pero además insistirá con la necesidad de cumplir el decreto de forma estricta tal como lo encomendó el presidente Vázquez, a esta Secretaria, que es la ejerce de contralor precisamente.

Etchandy incluso fue más allá de sus apreciaciones y justifica esta posición desde el gobierno hacia la AUFporque por ejemplo dijo “hace varios campeonatos quela AUF viene prometiendo poner las cámaras de seguridad y siempre fueron promesas”. Ahora con la obligación y como el presidente bajó el martillo y no deja espacio a dilatorias, la situación está cambiando y hay fechas establecidas.

Etchandy dijo que han observado avances, pero aún falta definir varios detalles y son los que llevan a pensar que no s e llegará en tiempo y forma.

Alonso insiste en que esta todo previsto para llegar en el plazo estipulado, como mencionaba líneas arriba. E incluso adelantó que la semana que viene se van a dar una serie de reuniones a todo nivel, “todas las necesarias y posibles para seguir avanzando a varios frentes, siempre con la intención de poder cumplir con las exigencias”. Y reiteró su optimismo en cumplir con el gobierno.

En el mismo sentido y mas allá de su apreciaciones criticas, el jerarca de la Secretaria de Deportes reconoce que desde todos lados “están tratando de hacer todo para que el fútbol pueda comenzar en la fecha que está prevista”.

Ahora las medidas se endurecen. Ahora quien adquiera sus boletos deberá identificarse con su documento de identidad, estar registrado, además si adquiere entradas para acompañantes estos también deberán estar registrados y no se venderán boletos a menores, que además deberán ir acompañados por un mayor al estadio. En una palabra ahora hay que ser “cliente” del futbol y estar registrado.

El neutral, gran futbolero e hincha del fútbol dice que “los ideal es que se pueda sacar las entradas de la forma más natural posible, ya sea en las boleterías, en una red de cobranza, sea por teléfonos celulares que es lo que se viene, o como sea. Pero acá hay un Decreto en medio de una vorágine de cambios en el fútbol, pero la Asociación Uruguaya de Fútbol debe tomar esto como una oportunidad de aggiornar los mecanismos de ventas de entradas”.

Cámaras en tiempo y forma

Alonso por otra parte se refirió al tema de las cámaras de reconocimiento facial señalando que “estarán en tiempo y forma también, aunque para este tema especifico el plazo es el 31 de marzo”.

Celestino Conde, asesor letrado de la comisión de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior, y quien también está participando de diferentes reuniones con representantes de AUF y del propio Gobierno, afirmó, tal como lo establece el decreto, que en alguna de sus declaraciones que si las cámaras no están instaladas en la fecha límite del 31 de marzo, el campeonato puede llegar a suspenderse. Para esa fecha ya se habrán jugado varias fechas, lo que implica una obligación poder cumplir con los plazos.

De todos modos Alonso se mostró optimista en cuanto a que el 15 de febrero estará terminada la obra civil que permitirá el funcionamiento de la nueva tecnología, tendido de la fibra óptica, cableado etc.

Amistosos internacionales programados

Sobre los partidos amisosos, el vicepresidente de la AUF Alonso en cuanto a si los partidos amistosos internacionales que se habla, podrían concretar Peñarol y Nacional a puertas abiertas, en este mes, quedan por fuera del Decreto dijo: “Nadie nos informó sobre partidos amistosos para autorizaciones; no hemos tenido nada de eso, pero si entra o no en el Decreto, no podía dar una opinión. Lo que tengo claro es que lo que se nos dijo es que el Decreto alcanzaba a partidos de la Divisional A y B. Y estos no lo son. Pero no somos nosotros los que debemos interpretar si están dentro de las limitantes o no” dijo.