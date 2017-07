Compartir Tweet



WhatsApp





Hugo Silveira tiene sed de revancha por lo sucedido en el Apertura.

La derrota sufrida en el Franzini en la recta final del Torneo Apertura, que bajó a Nacional de la punta y dejó a Defensor Sporting muy bien posicionado de cara a un título que terminaría consiguiendo, aún duele en filas tricolores.

Tal es así que Hugo Silveira, quien será titular en la ofensiva junto a Sebastián Fernández, se animó a decir que él quería jugar la final del Intermedio ante los “violetas”, aunque reconoció que un clásico también habría sido agradable.

“Me gusta la final del domingo. Yo quería a Defensor. Igual si me tocaba el clásico es divino, pero yo le quiero ganar a Defensor. Han hecho méritos para estar donde están. Yo tuve a Acevedo como entrenador y sabe lo que hace”, comentó en 1010 AM.

Respecto a haberse reencontrado con el gol el fin de semana pasado en el Tróccoli, lo que alimenta su confianza de cara al duelo de esta tarde, dijo: “El fútbol te da revancha. Al primero que le duele errar goles es a mí. Venia teniendo chances pero no se me estaba dando, a pesar de ser ante mi ex equipo, lo necesitaba realmente”.

Así y todo, admitió que aún no se siente en su mejor versión: “Todavía no me siento con confianza con el balón, me siento impreciso. A los que somos grandes nos cuesta más. Yo soy una persona que si estoy mucho tiempo sin fútbol me cuesta”.

“Es el único objetivo”

Por su parte, Martín Lasarte consideró que se trata de una final justa, pues entiende que a ella llegaron los que demostraron ser los mejores equipos del certamen.

“Creo que es una final justa, me parece, y esperemos que sea un lindo partido y que en definitiva le deje algo bueno a este campeonato que es una novedad, que quede una final linda, bien jugada, que gane el que juegue mejor, y nos deje a nosotros fundamentalmente prepararnos para el otro período que empieza con la revancha del otro día, ante Botafogo”, manifestó el DT albo.

El recorrido por los análisis previos finaliza en Gonzalo Porras, quien podría tener hoy sus últimos minutos (si le da la chance de ingresar) su última tarde como jugador tricolor, pues el lunes vence su contrato.

Por último, señaló: “Cada uno de nosotros sabe lo que queremos. El único objetivo que tenemos para este fin de semana es quedarnos con el Intermedio. Será un partido muy lindo porque la fortaleza anímica está de los dos lados. Dependerá de quien tenga más concentración y ganas de ganar”.

LA FRASE:

“Por algo estamos jugando una final. Veo al grupo muy bien, dirigido por un buen cuerpo técnico que analiza cada uno de los partidos. Tenemos un grupo fuerte y sólido”.

Gonzalo Porras.