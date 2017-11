Sigue la búsqueda de la pequeña Brissa González

Compartir Tweet



WhatsApp





Continúa la desesperada búsqueda de una niña de 12 añoque desapareció tras perder un omnibus y emprender rumbo a la escuela caminando.

Brissa González, de 12 años, iba camino a la escuela 89, de Algarrobo y Serrato, en Villa Española, el lunes a las 7.30 de la mañana cuando fue vista por última vez señaló Subrayado (canal 10)

“Una compañera la vio perder el ómnibus 174 que tomaba para ir a la escuela. La niña siguió caminando y desde ahí no saben más nada”, contó su madre a Subrayado.

“Atrás venía otro ómnibus pero no sabemos si llegó a tomarlo y tampoco sabemos qué ómnibus era. Sabemos que llegó hasta Melchor Ramírez y Elcano. Una madre dijo haberla visto en el ómnibus 174. No sabemos más nada”, dijo por otra parte su hermanastra Sofía al diario El País.

La mujer espera poder ver los registros de las cámaras de seguridad de una estación de servicio y una panadería para saber cuál es el trayecto que siguió la niña. El lunes la Policía y la madre de la niña recorrieron todos los lugares posbiles donde pudo haber estado la menor. Además, investigan la ceibalita que usaba la niña para saber si pudo haber sido contactada por alguna persona. Por información reciben llamados al 094 646 086. También se pueden comunicar con el 9-1-1 de emergencias policiales.