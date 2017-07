Compartir Tweet



De acuerdo a los resultados de la medición de opinión pública de Equipos Consultores correspondientes al mes de junio, que diera a conocer ayer Subrayado, la aprobación al desempeño de Daniel Martínez como intendente de Montevideo se ubica en el 44%. La desaprobación es del 22%.

Esto significa que a dos años de iniciar su gestión al frente de la comuna capitalina, el visto bueno a Martínez de parte de la ciudadanía se encuentra en uno de los niveles más altos.

El estudio también reveló que un 32% no aprueba ni desaprueba la gestión, al tiempo que el restante 2% no sabe o no contesta.

Equipos Consultores ha efectuado una serie de estas compulsas, las que al ser analizadas muestran que solo en febrero de 2017 la desaprobación estuvo por encima de la aprobación, pero desde entonces hubo dos mediciones más, donde la aprobación pasó de 29% a 41% y 44%, mientras que la desaprobación bajó de 42% a 24% y 22% respectivamente.

Además cabe destacar que los últimos datos arrojan cifras de aprobación y desaprobación dentro de los niveles registrados durante toda la administración.

La medición de Equipos se realizó con una muestra de 703 personas, mayores de 18 años, en todo el país, con un margen de error de +-3.7% y resultados ponderados según el voto en las elecciones nacionales de 2014.

La familia y el equipo

Unas horas a que se conocieran estas cifras, el jefe comunal montevideano publicó una carta titular “¡Arriba, Montevideo!”, donde narra sus “dos años construyendo la ciudad que queremos”.

La misma se inicia con Martínez narrando que “hoy me desperté pensando que cumplimos dos años gobernando Montevideo. Se me pasó la vida por delante como una sucesión de imágenes aceleradas, que se reiteraban y se conectaban unas con otras”.

En otro pasaje de su misiva, el intendente asevera que “es difícil poner en palabras lo que he sentido en estos dos años al frente de esta hermosa ciudad. Desde aquel julio vivo con una sensación permanente que me impulsa a esforzarme un poco más cuando el cansancio avanza hacia el final de la jornada. Muchas veces se me anudó la garganta eso que se llama angustia cuando las cosas se ponen difíciles, pero hubo que sobreponerse rápidamente”.

Adjudica el éxito de su gestión a que “el motor maravilloso que ha mantenido el fuego prendido ha sido mi familia, el equipo, la devolución de las vecinas y vecinos, cuando se acercan a plantear sus problemas, a estrechar su mano o dar un abrazo cómplice”.

Más allá de esto reconoce que “he sentido cierto enojo, especialmente cuando el siempre se hizo así no quiere dar paso a la creatividad para pensar las cosas diferentes”.

Finaliza su sentida comunicación, aseverando que “estoy muy feliz de ser intendente y seguiré insistiendo por un Montevideo más cercano a su gente, que impulse la participación y la convivencia, avanzando desde la creatividad y la innovación”.

Balance positivo

También en la web de la IM, se publicó un balance de los dos primeros años de gestión, en el cual aseguran que “el saldo financiero positivo, importantes obras de infraestructura, reducción de siniestralidad, incorporación de más camiones de recolección y contenedores, implementación del 3er. Plan de Igualdad y creación de programa departamental de voluntariado: así fue el segundo año de gestión del Intendente Daniel Martínez junto al equipo de gobierno departamental”.

Añaden que “dos años transcurrieron desde que Daniel Martínez asumió como Intendente de la capital del país, el 9 de julio de 2015.

Desde ese entonces, la administración ha tenido que asumir desafíos, cambios y necesidades propios de una ciudad dinámica, rica en diversidad, plural e innovadora, donde reside una ciudadanía conciente de sus derechos y demandante de sus legítimos espacios de participación”.

En ese sentido, manifiestan que “el compromiso asumido por el gobierno departamental de alcanzar ‘el mejor Montevideo’ ha sido una constante construcción colectiva, donde las metas trazadas son un correlato de las necesidades y demandas de la población montevideana”.

Concluyen señalando que “a ‘mitad de camino’, esta administración se afianza en lo realizado pero no deja de tener la mirada puesta en lo que aún queda por recorrer”.

Una ciudad más limpia

Uno de los aspectos más destacados en el balance efectuado por parte de la IM es el referido a la limpieza. “Una demanda ciudadana y un compromiso asumido al inicio del periodo de gobierno, que hoy es una realidad: 4000 nuevos contenedores de residuos domiciliarios están distribuidos por distintos barrios de los municipios de Montevideo, a los que próximamente se incorporarán 8000 más, completando en un 100% la renovación al finalizar esta administración”.

Agregan que “esta renovación estuvo acompañada por la ampliación de la flota de camiones recolectores. Además, presentamos una campaña de limpieza con una fuerte impronta en el cambio cultural, la promoción de la convivencia y la concientización ambiental”.