En los últimos dos años, ninguna mujer embarazada falleció debido a un aborto

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer ayer una nueva ordenanza que contiene precisiones técnicas para los médicos referidas a la objeción de conciencia durante la aplicación del manual y guía técnica para interrupción voluntaria del embarazo.

La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, Dra. Ana Visconti explicó a LA REPÚBLICA que “en 2012 salió la ley y al mes, un grupo presentó un recurso de anulación sobre 11 artículos del decreto reglamentario en agosto de 2015 fallo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a favor de la anulación parcial de siete artículos, lo que hizo engorrosa una nueva adaptación del decreto”.

Puntualizó la jerarca que “una de las principales anulaciones eran por la objeción de conciencia de los médicos, los que argumentaban que por temas filosóficos, religiosos, etc., no estaban en condiciones de trabajar en esos temas (aborto), pero solo podían hacerlo en la tercera consulta. Ahora lo pueden hacer en cualquier momento del proceso. Se le da la opción que puedan realizar una objeción parcial, o sea que podían pedir la paraclínica y otros trámites”.

Añadió que “para esto, los médicos van a tener que llenar un formulario específico y entregarlo en la dirección técnica de la institución, lo que no es público. El médico cuando llega la paciente queriendo interrumpir el embarazo, tiene que decirle que tiene objeción de conciencia y la obligación de derivarla y tiene que ser atendida por otro médico en ese mismo día o al siguiente. No se puede interrumpir la asistencia. Es responsabilidad de la dirección técnica y si no sucede puede ser sancionada hasta penalmente. Eso es muy grave. La institución puede ser denunciada y pasa a ser coautora legalmente del ilícito”.

Otro de los cambios importantes es que “los cinco días de reflexión, que eran tras la segunda consulta, pasan a ser tras ser atendida por el equipo interdisciplinario, conformado por ginecólogo, psicólogo y asistente social, el cual puede estar presencial con los tres o con tan solo uno in situ y los otros vía teleconferencia”.

11 en casi 49 mil nacimientos

Visconti además destacó varios aspectos positivos de la ley de salud sexual y reproductiva, como ser los relacionados con el continuo descenso y la tendencia descendiente en la mortalidad materna –que se considera durante el embarazo y hasta 42 días después del parto-, lo que ha llevado a Uruguay a ocupar el 2ª lugar con la menor mortalidad materna en la región.

“La mortalidad materna por aborto en condiciones de riesgo ha descendido drásticamente. En 2014 y 2015 ninguna muerte materna se vinculó a esta causa”, sostuvo la jerarca.

Además, más de un tercio de los casos -11 fallecimientos en casi 49 mil nacimientos en 2015- fueron muertes indirectas por patologías preexistentes al embarazo (leucemia, enfermedades congénitas de la coagulación, VIH, bocio).

Una de los aspectos que contribuyen a esto es que las mujeres se embarazan, cada vez más, en edades avanzadas, y que además hay un registro específico de los casos, cuando en otros países se da un sub-registro, lo que no arroja las cifras reales del mismo.