Diego Polenta, entre rumores de su posible salida al exterior, le salió al cruce a los periodistas mostrándose molesto con los trascendidos que lo ponen con un pie afuera de Nacional. “Sigo siendo el capitán de este equipo y lo voy a seguir siendo”, señaló el central. Además agregó que los medios “ya me han vendido a distintos equipos y sigo acá”.

El capitán de Nacional, Diego Polenta, tras el clásico del Uruguayo Especial que no se jugó por los incidentes que ocurrieron en la tribuna Ámsterdam, manifestó que sus ganas de quedarse en el fútbol local no eran las mismas y que si una oferta de exterior lo convencía tanto económica como deportivamente, y esa le servía al club se marcharía.

Sus declaraciones, recordadas por todos, abrió la puerta para que en el periodo de pases cada oferta o interés que llegara desde afuera ya trascendiera, lo cual ha molestado al jugador que en la pasada jornada salió aclarar su situación. “Se han dicho muchas cosas. Ustedes (los periodistas) ya me han vendido varias veces a distintos equipos y nada es cierto. En lo único que estoy pensando es en Nacional. Sigo siendo el capitán de este equipo y lo voy a seguir siendo”, dijo el zaguero.

Además agregó: “Yo estoy feliz. Acá en Nacional me siento muy cómodo. Soy el capitán del equipo y estoy tranquilo”. Al respecto sobre conversaciones con directivos tricolores dijo: “No he hablado con ningún dirigente sobre mi salida”.

“También se dijo que en mis vacaciones me llamó Gallardo y no fue así. Hubo dos propuestas; una no me servía económicamente y la otra no era lo que estaba buscando deportivamente. Fueron dos propuestas pero ya me habían vendido como seis veces”, añadió el capitán.

“De mi futuro no voy hablar”

“Mi representante tiene 23 años trabajando en esto. Se van a enterar ustedes antes que yo, como siempre ha pasado. Hoy vine a aclarar que estoy acá, que voy a hacer la pretemporada, y de mi futuro no voy a hablar”, dijo el capitán ante los periodistas.

Contando una conversación con Pablo Bentancur (empresario que lo maneja), Polenta manifestó: “Un día mi representante me llamó sorprendido preguntando si yo estaba diciendo algo, porque de lo que se hablaba no había nada. Yo estaba en el campo y casi no atendía el celular. Hoy trato de estar tranquilo y de pensar en lo que estoy haciendo.

Lo único que pido es que dejen trabajar tranquilos al club y a mi representante”. “Pablo Bentancur (su contratista) tiene 23 años trabajando en esto. Yo no era nacido y el hombre ya estaba trabajando, así que no tengo nada para decir. Lo voy a dejar trabajar tranquilo y al club. Se puede decidir antes o después, pero yo tengo la cabeza puesta en el club y en la pretemporada”, reiteró.

“Prohibido hablar de fútbol”

Debido a cualquier especulación se pueda hacer, el zaguero tricolor admitió que a sus familiares y amigos les tiene “prohibido hablar de fútbol” debido a que la situación de su posible partida al exterior no es para nada sencilla. “Se viven momentos muy difíciles, pero estoy tranquilo. En lo único que pienso es en estar en Nacional y en hacer esta pretemporada”.

Pablo Bentancur había señalado que el mercado argentino sería muy bueno para Diego Polenta, pero hasta el momento no hay una oferta concreta. La aspiración del jugador es llegar a “un equipo que aspire a ganar algo, como lo es Nacional”, dijo, asegurando que si bien lo económico es importante, la prioridad es el plano deportivo.

“Era una pieza fundamental”

Diego Polenta, desde su llegada con Álvaro Gutiérrez, apareció en el equipo titular y no volvió a salir. Fue campeón en su primer año, donde compartió la zaga con Rafael García durante el Apertura, haciendo una gran dupla. En el segundo semestre se fue su compañero, llegó Carlos Valdez (colombiano) y las cosas no salieron bien pero le dio a Nacional para quedarse con el título.

Con Victorino, en la última temporada, los tricolores habien vuelto a encontrar a su pareja de zaga titular, con experiencia, voz de mando grandes partidos. Ahora, ante la salida de Victorino a Cerro Porteño Nacional pierde “una pieza fundamental”, según señaló Diego Polenta.

El capitán tricolor dijo al respecto de su ex compañero que “es de los jugadores de este plantel que ha ganado más junto a Martín Ligüera. Estamos tristes y nos chocó su partida. No sé las causas ni nada por el estilo. No he hablado con Mauricio pero estamos muy tristes por la partida de un compañero que aportaba mucho dentro de la cancha y que en el vestuario era importante”, concluyó.