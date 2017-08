Compartir Tweet



WhatsApp





Lo dijo en Salvador, capital del estado de Bahía, en el inicio de la caravana que lo llevará por nueve estados de la región nordeste como parte de su campaña proselitista.

“No sirve terminar con Lula. Los problemas no acaban terminando con Lula. El problema no es Lula, son los millones de brasileños que no aceptan el retroceso. Si yo fuera el problema, yo mismo me mataba”, dijo Lula en un discurso en el estadio Fonte Nova, de Salvador, punto inicial de su caravana en ómnibus.

El ex presidente es favorito en las encuestas para las elecciones del próximo año pero su candidatura depende del Tribunal Regional de Porto Alegre, que debe absolverlo o confirmar la condena por nueve años y medio de prisión que le dictó por corrupción el juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato