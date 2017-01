Felipe Melo, futbolista que ha brillado en el viejo continente por sus condiciones pero sobretodo por su juego brusco y sus duras entradas a los rivales, fue contratado por Palmeiras, equipo que enfrentará a Peñarol por la Libertadores.

Tras ser consultado sobre el juego friccionado de nuestro s futbolistas, el norteño, ya calentando el choque por la Copa, dijo: “Si tengo que darle una bofetada en la cara a un uruguayo, lo haré”. Posteriormente negó ser un jugador violento.

El mediocampista brasilero, Felipe Melo fue la gran contratación del Palmeiras en este periodo de pases. El campeón del Brasileirao apuesta a ganar la Libertadores, y Melo, pensando ya en el cruce contra Peñarol aseguró que si tiene que darle “una bofetada a un uruguayo”, lo hará, e incluso podría “patearle el trasero”.

Las condiciones futbolísticas de Felipe Melo son innegables, es un volante de contención técnico, que se nada al ataque y hasta llega al gol. Pero sobretodo el brasilero ah sido conocido por las duras entradas a los rivales.

Tras ser cuestionado sobre su juego brusco, el volante aseguró que no es un jugador violento: “Si no me equivoco, los últimos cinco años tomaron cuatro tarjetas rojas. Creo que para un medio centro, que tiene que hacer este trabajo sucio es hasta hace poco. Una gran cantidad de personas me critican por celos o porque como yo no juego en su equipo. Mi expulsión promedio es menor que el Gabriel de Jesús, que la Fernandinho y no se habla”.