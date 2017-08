Por: Gerardo Bassorelli

Un análisis del fixture que le queda a cada selección en la Eliminatoria de Conmebol rumbo a Rusia 2018, indica que Colombia terminaría con un puntaje estimado de entre 32 y 34 puntos; Chile con 30-32; Argentina con entre 28 y 31 y Ecuador con 26 o 27.

Con Brasil ya clasificado, de confirmarse que Colombia supera la barrera de los 30 puntos y que Chile haría 30 como mínimo, estaría quedando un cupo directo que sería para Uruguay o Argentina. ¿Cuántos puntos necesitaría la Celeste para ir a Rusia sin pasar por el repechaje? Eso dependerá del resultado de este jueves, pues lo que sume Argentina en el Centenario hará variar su posible puntaje final.

¿Cómo es esto? Si a Argentina le pronosticamos victorias contra Venezuela y Perú y derrota en Quito, entonces tendrá 28 puntos como piso, a lo que habrá que sumarle lo de este jueves: 29 si empata o 31 si gana. Con este panorama, Uruguay necesitaría ganar 7 de los últimos 9 puntos para llegar a 30 y definir cabeza a cabeza con Argentina y Chile.

Claro que de darse un triunfo celeste este jueves ya no habría que hacer demasiadas cuentas, ya que Uruguay llegaría a 26 (ganándole a Bolivia ya se asegura 29) mientras que Argentina terminaría la Eliminatoria con 28 puntos.

30 puntos para ser 4°

Para alcanzar el 4° puesto habría que tener aproximadamente 30 puntos. Esto dependerá, por ejemplo, de cómo le vaya a Chile en La Paz y de lo que rescate Argentina en el Centenario, como ya reseñamos. El mejor escenario para Uruguay sería una derrota chilena en la altura y por lo menos un empate en el clásico rioplatense.

Esos resultados determinarían que con 30 puntos es casi seguro llegar al 4° puesto, pues Argentina no alcanzaría esa cifra y Chile sí podría hacerlo pero además debería superar el saldo de goles de Uruguay. De todos modos, con que Argentina no llegue a 30 ya no importará el saldo de goles de Chile; en ese caso los celestes estarían dentro de los cuatro primeros puestos junto con Brasil, Colombia y Chile, por encima de Argentina.

A continuación analizaremos el fixture, los posibles resultados (basándonos en la lógica) y el puntaje final con el que terminaría cada uno de nuestros rivales directos.