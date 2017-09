Compartir Tweet



El senador Charles Carrera dijo a LA REPÚBLICA que pese a que el MPP ganó un lugar más en la bancada, después de su ingreso en lugar de la vicepresidenta Topolansky, el sector continuará apostando a la unidad dentro del partido: “El FA no ganó una banca más, tiene los 16 senadores que tenia”, expresó.

Además se refirió a su paso por el Ministerio del Interior, donde se “realizó una transformación muy profunda; y se refirió al presente del Frente Amplio después del “Caso Sendic”, señalando que no hubo crisis institucional como quiso imponer Lacalle Pou: “Si el país está envuelto en una crisis institucional, él (como líder de la oposición) no podría estar de licencia”.

¿Cómo tomó la asunción cómo senador después de tantos años en el Ministerio de Interior?

El paso lo asumo con tranquilidad y compromiso porque fue una decisión de mi organización política. Era algo que se venía conversando pero por los hechos dolorosos que pasaron se tuvo que acelerar. El planteo que le hice a mi organización política fue que nunca les había pedido estar como director general del Ministerio del Interior, ellos fueron los que me pusieron allí, y ahora si tenía que dar el paso de ir al Senado ellos debían definir. Que me sentiría cómodo y con mucho compromiso político cualquiera de las dos tareas, pero realmente yo no podía definir porque soy un hombre de organización y es ella la que debe definir como hizo.

¿Pero miraba de reojo su posible llegada al Senado teniendo en cuenta que Lucía había expresado que estaba próxima a abandonar su lugar en la banca?

Veníamos hablando con Lucía, ella tenía intenciones de dar un paso al costado, eso me iba a llevar a dejar la dirección general y asumir ese desafío. Hace un tiempo se venía conversando, sobre finales de este año y principios del que viene, podía dejar la banca pero para eso siempre estaba que se tenían que dar las condiciones, se dieron otras, y ahora tiene otros compromisos.

Le tocó estar más de siete años en el Ministerio del Interior como director general ¿cuál es su balance?

Me voy con la tranquilidad de haber puesto mucho compromiso, de haber sido parte de una transformación muy profunda del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Cuando llegamos el 1º de marzo del 2010 teníamos una institución que tenia una concepción del primario del siglo XIX, estructuras administrativas de la década del ’40, y una tecnología de la década del ’60.

La secretaria del Ministerio del Interior pasó por una profunda reforma: tenemos una nueva ley orgánica que se basa en una concepción respetuosa de los Derechos Humanos y tenemos una policía que cuenta con una masificación de la tecnología en el combate de la delincuencia. Esas son cosas que me dejan satisfecho, porque los objetivos se han cumplido y que queda un equipo sólido, solvente, con la capacidad de desarrollar y cumplir con el programa de gobierno que debe ser la principal meta de un militante político en la gestión del gobierno.

¿Su capítulo en el Ministerio del Interior se cerró o la idea es seguir trabajando desde afuera?

El capitulo no se cierra, acá hay que seguir trabajando en algunas líneas. En lo que es seguridad y convivencia, seguiré trabajando desde el Senado porque tengo un bagaje de estos años y otros de estudio en la materia. Además quiero trabajar otros temas de justicia, es necesario profundizar y colaborar de aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que hay un conjunto de leyes que hay que cambiar, me gustaría conocer y analizar cuestiones de la justicia. Quiero trabajar también en temas de gestión financiera, después de siete años y medio puedo aportar al debate

¿Qué otros aspectos piensa abarcar ahora como senador de la República?

La educación: es un tema para el cual tendré que estudiar mucho pero hay muchos compañeros que saben del tema, pero quiero aprender y trabajar mucho. Quiero luchar desde ese lugar, aportar en lo que tenga que ser con el compromiso de trabajar para el cuarto gobierno del Frente Amplio, que no tengo dudas de que se va a dar. Para ello hay que salir, estar con los compañeros, hablar de los cambios sociales que se han producido, y los que hay que producir. Hay una profunda transformación en Uruguay, saldremos a charlar sobre lo realizado, y además de salir a conocer la realidad con ese nuevo Uruguay para seguir mejorándolo. Junto con los militantes, hay que pensar en esos nuevos desafíos para seguir trabajando y profundizando en la mejora de nuestro país.

Con toda la situación de Raúl Sendic, y el gesto que tuvo de renunciar a la vicepresidencia, autosancionándose, ¿el Frente Amplio salió fortalecido?

No podría decir que el FA salió fortalecido. Si que fue un paso doloroso para el Frente porque uno cuando presenta una fórmula a una elección con presidente y vicepresidente la meta es que ninguno tenga que renunciar. Se dio esta situación y fue solucionada debido a los marcos constitucionales, de acuerdo de un estado de derecho. Se procesó como se debía. Lucia (Topolansky) asumió la nueva vicepresidencia y no hubo ninguna crisis institucional.

El término “crisis institucional” fue manejado por líderes de la oposición…

Hubo un comunicado que fue un error, no sé si puedo decir de todo el Partido Nacional pero si del sector de Lacalle Pou, señalando que era la peor crisis institucional que vivía el país, y no es cierto. Tan no es así que Lacalle Pou no estuvo en la asunción de la vicepresidenta, ni de mi asunción a la banca, sino que estaba de licencia. Siendo uno de los principales líderes de la oposición, si el país esta envuelto en una crisis institucional no podría estar de licencia, por lo que quedó demostrado que lo que dijo no era así.