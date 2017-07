Compartir Tweet



A horas del encuentro que definirá qué equipo se queda con la primera edición del Torneo Intermedio, Eduardo Acevedo adelantó qué espera de la final, en que Defensor Sporting se las verá con un equipo al superó durante el único enfrentamiento de la temporada.

Para el DT de los “tuertos”, será uno de esos juegos en que cualquier error puede costar carísimo. “Es un partido que se define por detalles y lo hablamos con los jugadores. Tiene variables que pueden tirar la cosa para un lado u otro. La superioridad va a definirse en aprovechar las ventajas y cuidarse de los defectos propios”, manifestó en Sport 890.

“Un equipo muy bien estructurado”

Posteriormente, al momento de referirse de las cualidades del equipo al que deberá vencer para alimentar las vitrinas violetas con un nuevo trofeo, Acevedo comentó: “Nacional es un rival complicado, y lo veo además como un equipo muy bien estructurado. Lo conozco a Martín Lasarte, y lo respeto muchísimo porque lo veo preocupado y ocupado de su profesión, de su equipo, trabajar”.

Además, destacó el hecho de que “Nacional tiene una columna clara, ciertos movimientos que los hacen muy bien, con jugadores y entrenadores que bancan la presión. Ya nos enfrentamos con ellos, sabemos como es, pero cada partido es diferente”.

“Contentísimos de haberlo recuperado”

Sobre Matías Zunino, quien se perdió los últimos partidos por una lesión y empezó la semana siendo duda para el encuentro de esta tarde, el entrenador destacó: “Por suerte hoy puedo decir que 99% juega y estamos contentísimos de haberlo recuperado. Es uno de los mejores rompe líneas que hay en Uruguay”.

Respecto al rumor que se escuchó durante la semana que afirmaba que Nacional estaba interesado en Zunino, Acevedo fue crítico: “No me gusta par nada. Hay diferencia de que se diga un martes previo a un martes posterior, lo que pasó no es bueno. Hay algo que no está bien en este campeonato, están muy mal las reglas”.

“¿Cómo se van a pedir pases en el medio de campeonato en el medio del torneo local?. Si querés un jugador del medio espera a enero, sería lo lógico. Mirá si entre los grandes se sacarán los jugadores, uno juega el Apertura en Nacional y el Clausura en Peñarol o viceversa. Ahí existe una falla en el reglamento”, cerró.