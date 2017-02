El Consejo de Liga de Primera División, por unanimidad de 15 votos conformes en 15 presencias (ausente Sud América), determinó que el clásico entre Peñarol y Nacional se dispute el miércoles 5 de abril en el Estadio Centenario en el marco de la quinta etapa del Torneo Apertura.

El clásico entre Nacional y Peñarol no fue digitado previo al sorteo para el Campeonato Uruguayo 2017 y debería disputarse en la fecha 5, estipulada para el fin de semana del 4 y 5 de marzo, pero no sucederá.

Las cámaras de seguridad que pide el Ministerio del Interior no estarán prontas y no autorizan a disputar el encuentro, por lo que buscaron una nueva fecha.

Por eso, el Consejo de Liga de la AUF se reunió en la sede de la calle Guayabos para encontrar una solución a este inconveniente y la encontraron: será el 5 de abril.

En la previa era la posibilidad más fuerte pero algunos puntos complicaron la aprobación. El principal es que tanto Nacional como Peñarol se negaban a disputarlo a la tarde y necesitaban la confirmación del Ministerio del Interior de que se podría jugar en la noche.

Ese punto no se confirmó pero igualmente la fecha fue aprobada. Lo que si se estableció fue que la Mesa Ejecutiva asumió un compromiso para hacer todos los esfuerzos para que no existan trabas de parte del Ministerio del Interior para la disputa nocturna. Si no es aprobado será en la tarde.

Los restantes siete partidos de esa etapa se jugarán normalmente en la fecha que estaba estipulada del sábado 4 y domingo 5 de marzo.

Designaron árbitros

En la Asociación se dieron a conocer los árbitros encargados de dirigir los partidos de esta tercera fecha:

Racing-Liverpool: Daniel Rodríguez, Mauricio Espinosa y Andrés Nievas. Cancha: Parque Roberto. Hora: 17:00.

Danubio-Fénix: Christian Ferreyra, Marcelo Alonso y Aecio Fernández. Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 17:00.

Juventud-Rampla Juniors: Pablo Giménez, Robert Muniz y Santiago Fernández. Cancha: Estadio Artigas de Las Piedras. Hora: 17:00.

Plaza Colonia-Nacional: Jonathan Fuentes, Nicolás Tarán y Marcelo De León. Cancha: Estadio Prof. Suppici de Colonia. Hora: 20:00.

Cerro-El Tanque Sisley: Gustavo Tejera, Eduardo Aguirre y Carlos Barreiro. Cancha: Estadio Tróccoli. Hora: 17:00.

River Plate-Wanderers: Federico Arman, Miguel Nievas y Gino Cottini. Cancha: Parque Saroldi. Hora: 17.00.

Sud América-Defensor Sporting: Javier Bentancor, Antonio Fedorczuk y Matías Rodríguez. Cancha: Parque Palermo. Hora: 17:00.

Peñarol-Boston River: Andrés Cunha, Richard Trinidad y Sergio Freire. Cancha: Estadio Campeón del Siglo. Hora: 20:00.