Nacional emprenderá mañana en las primeras horas del día un viaje rumbo a Paraguay para disputar un encuentro amistoso ante Olimpia el próximo sábado, encuentro que será televisado y contará con un juego revancha la próxima semana en Montevideo.

El entrenador de Nacional se encontraba ya confeccionando la nómina de viajeros para partir rumbo a Paraguay, y si bien contaba con Hugo Silveira, quien ha sido titular en los dos partidos de pretemporada (ante Boston River y el Montevideo Wanderers), el jugador no podrá estar para el viaje a Asunción.

Al respecto del futbolista, Martín Lasarte aseguró que no tenía detalles sobre las condiciones en las que se encontraba Silveira, tan sólo conocía que el centrodelantero estaba “detenido e incomunicado”. Mientras que agregó al respecto del viaje. “No tengo más de lo que se maneja en los medios y además no entiendo mucho de los temas legales. Todavía no se resolvió nada pero con el paso de las horas va a ser difícil contar con él para el viaje a Paraguay”.

Finalmente se conoció que el futbolista, que está en manos de la justicia, no formará parte de la delegación para el viaje a Paraguay.

Cambiando el rumbo de la entrevista el entrenador se refirió al último amistoso que jugó con el Montevideo Wanderers de cara al choque con los paraguayos en Asunción:

“Fue como todo movimiento preparatorio lo que más querés es ir sumando minutos de fútbol y pequeñas premisas que se van agregando. En líneas generales, algunas cosas estuvieron bien y otras por debajo de lo esperado. El día anterior hicimos un trabajo fuerte y por ahí algunos jugadores sufrieron eso, la alta temperatura y demás, pero vamos bien y queremos estar mejor con los amistosos que se vienen”.