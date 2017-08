Por: Marcelo Hernández

Es en esencia un actor de teatro, pero ha hecho de todo, tele, radio, escribe y más. Ese no es otro que Franklin Rodríguez, un tipo que no para de trabajar y producir lo que más que pueda, sin dejar de lado la calidad, y especialmente lo vinculado a la comedia, género donde se lo ubica más seguidos y donde parece estar como pez en el agua.

En “su casa” de la calle Mercedes y Andes, conocida como “Espacio Teatro”, lo podés encontrar actuando, dando clases o simplemente dando una mano a acomodar algo que no está muy bien en lo que respecta a lo edilicio o las comodidades de esta sala.

También creando o graneando algo nuevo para escenificar él u otro de los actores o actrices que lo rodean.

En fin, el multifacético Franklin contó a LA REPÚBLICA algo más sobre esto y otras cosas que ha hecho, hace o va a hacer con su vida artística.

¿Cómo te vinculaste con el arte?

Por casualidad. Ni siquiera había asistido a un teatro. Pero estaba destinado seguro. Hace poco encontré un cuaderno con una historia de cowboy escrita por mí con 10 años. Algo había.

¿Cuál es tu formación artística?

Egresado de EMAD.

¿Cuándo hiciste el clic de que querías ser actor y vivir de ello?

En los 90 cuando me echaron de la fábrica. Dije que me había hartado de vivir de lo que no me gustaba y si igual no me daba el dinero…pues haría teatro que tampoco me daría pero al menos sería feliz!

¿Cómo llegaste a hacer humor en la tele?

(Jorge “El Falco”) Denevi me convocó pero debo decir que no me salió. Bien. No soy bicho de tele

¿Cómo nació y quién te acompaña en tu proyecto de teatro propio?

María Filippi. Alumna primero, amiga y socia después.

¿Qué preferías, actuar, escribir, enseñar? ¿Por qué?

Actuar. Actuar es la forma de resistirme a aceptar que estoy condenado a vivir solo una vida.

¿Qué estás haciendo ahora?

Dirigiendo LOPE un proyecto ganador de Iberescena 2017 para estrenar este setiembre con actores españoles que vienen ahora en agosto.

Destaco que escribir una obra sobre el gran Lope de Vega, escritor número uno de la lengua española no era sencillo.

Y cuando me presenté a este Iberescena pensé que era irreverente que yo, un uruguayo, me atreviese con un personaje mítico. Pero lo premiaron y eso me pone feliz, porque estudié mucho para eso

¿De qué trata Congo? Contame la historia, qué mensaje quiere dejarle al espectador?

Congo es una inquietud. ¿Cuánto sabemos de lo que pasa en África? Juzgamos con demasiada ligereza a los militares uruguayos. Creo que el peso de la dictadura lo siguen arrastrando los de ahora que nada tienen que ver.

Y cuanto hacemos por ayudarlos a los africanos…pero de verdad…no sólo de conciencia.

Creo que ese horror va a desaparecer. Pero se que hay demasiados intereses en juego. Pero escribir una obra tan dura es gratificante porque llevé mi escritura a espacios insospechados de mi inconciente.

¿Qué está dando vuelta en tu cabeza para hacer en el mediano y largo plazo con tu carrera?

Seguir escribiendo. Contándome historias. Divertirme como lo hago. Reírme y llorar con esta realidad que me toca. Estirar la muerte y vivir la vida hasta reventar. ¿No es poético che?

La historia de Franklin

Franklin Rodríguez nació el 15 de mayo de 1963 en Montevideo.

Efectuó estudios universitarios entre 1981-84 en la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) “Margarita Xirgú”, de la cual es egresado.

Ha actuado en más de 50 obras de teatro.

Como autor lleva más de 15 obras estrenadas en Uruguay y en el exterior. Uno de sus éxitos, Debajo de las polleras, con seis años de permanencia en cartel en Montevideo y dos en Buenos Aires, ha sido estrenada en Córdoba, Argentina y Barcelona.

Ha publicado varias novelas, libros de cuentos y una biografía de Ricardo Espalter en editorial Planeta. Participó en varios festivales internacionales de teatro con su obra: Las cosas que nunca me contaron. Inaugura un centro cultural, Espacio Teatro.

Ha participado como guionista y actor en varias producciones de cine y televisión.

¿Qué es Espacio Teatro?

“El objetivo fundamental de Espacio Teatro es brindar a los alumnos la mayor gama de posibilidades de actuación. Para eso decidimos crear un centro de estudios formativo con los mejores profesionales del medio cuya cualidad, además de su conocido profesionalismo, es que todos están en actividad teatral, ya sea como directores, o como actores”, cuenta Franklin.

Agrega que “nació como consecuencia de la falta de espacios para los alumnos egresados de un taller de teatro y la necesidad básica de trabajar sobre específicos proyectos. Además es una forma de contención para los egresados que de esta forma, podían hacer sus primeras armas en el teatro profesional del Espacio”.

Concluye informando que “se han realizado unas 30 producciones propias, además de elencos invitados, nacionales e internacionales, que han actuado en ambas salas, creando un circuito de teatro que funciona todo el año. Además se han realizado exposiciones de cuadros, presentaciones de libros y actuaciones de grupos musicales.

El elenco de Espacio Teatro ha sido invitado a varios festivales internacionales: Santander, España, Festival de la Triple Frontera, Argentina, Otoño Azul, Argentina, Festival Internacional de Mar del Plata, Argentina, y ha realizado una gira con Casa de Muñecas, por varias provincias argentinas en el 2009. Además fue seleccionado en el 2011 para coproducir “Cartas de las golondrinas”, junto al grupo Escena Miriñaque, elenco de Santander, España, producción elegida por Iberescena.

“Congo”, una historia para doler, conocer reír, y reflexionar

Congo, cuenta una historia mínima de tres seres anónimos, tres seres humanos comunes de los que seguramente sus vidas y obras no trascienden. Pero esta historia mínima es a la vez gigante, como lo más humano cuando lo miramos bien de cerca.

En un campamento militar en el Congo, en Misión de Paz de ONU, se encuentra Alejandro, un Teniente uruguayo que por determinada situación tiene bajo su cuidado por un breve lapso de tiempo a Epifany, una mujer congoleña desplazada que está siendo protegida antes de su traslado. Por circunstancias que escapan bastante de la lógica del lugar y el momento, llega Javier, un payaso, uruguayo también, que está cumpliendo misión para Payasos sin fronteras.

Congo, es una historia de ficción en la que conviven por un breve tiempo tres realidades, tres formas de vivir, pensar y sentir, tres seres humanos conmovidos por la violencia y la necesidad. La historia, llevada al escenario, nos hace reír, doler, conocer y reflexionar. Conmueve al espectador, desde la verdad misma de cada personaje.

“Congo”, de Franklin Rodríguez, con Dahiana García, Miguel Montedónico y Fernando Canto. Dirección: Lila García. Asistente de dirección: Amparo Zunín

Escenografía: Matías Dopaos. Iluminación: Juan Pablo Viera. Asistente de iluminación Erich Voelker. Audiovisuales y sonido: Diego Fernández. Fotografía y diseño gráfico: Alejandro Persichetti. Prensa & Comunicación y producción general: We! Producciones

Va los sábados 21hs. y los domingos 19.30hs. en Espacio Teatro (Mercedes 865 esq. Andes – 2900 0316). Localidades $ 380. Bonificaciones estudiantes, Tarjeta Joven, jubilados y socios SUA.