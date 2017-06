Sendic iniciará acciones legales contra autoras del libro que lo tiene como protagonista

Compartir Tweet



WhatsApp





Este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente de la República Raúl Sendic se refirió al libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo” de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero. Dijo que la obra tiene “una sarta de falsedades, de medias verdades, de sospechas sin ningún fundamento real, pero que ensucian y generan una situación que se extiende por la sociedad y por las redes, la sensación que existe corrupción (…) Es lamentable. Eso no es una biografía, esa no es mi vida. Es apenas una parte de mi vida que ellas quisieron reflejar con mucha mala fe”.

Según informó Canal 10, Sendic anticipó que junto a sus abogados analiza la posibilidad de llevar el caso ante la justicia. “Yo pienso que ellas van a tener que ir ante la justicia.No puede ser que los periodistas afirmen cualquier cosa o tiren una sospecha. No puede ser que tiren una sospecha y después tengamos que ser nosotros quienes expliquemos que somos inocentes”, subrayó.

“El periodismo profesional lo que tiene que demostrar es que hubo algún tipo de delito. Si afirman que tenemos algún vínculo con el ‘dinero k’ lo tienen que demostrar”, dijo.

“Lo que tiene que hacer el periodismo es reflexionar sobre qué tipo de seriedad le van a aplicar a la función periodística y profesional que realizan. Y están haciendo un daño enorme a la democracia, cuando el periodismo se encara de esa manera y no estoy hablando de todo el periodismo, hay gente que trabaja muy seriamente”.