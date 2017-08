Compartir Tweet



El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, recorrió varios comités de base y confraternizó con sus seguidores en un día gris y lluvioso pero lleno de color: azul, blanco y rojo.

Expresó sentirse “absolutamente respaldado, no solo hoy, sino también en cada una de las salidas al interior del país, en todos lados los frenteamplistas, los uruguayos, me tienen un cariño muy grande, y yo me siento muy comprometido”.

En primer lugar saludó por un nuevo aniversario de nuestra Independencia, para luego dirigirse a todos los frenteamplistas por “el Día de Comité de Base, la célula fundamental de este gran órgano dinámico que es el Frente Amplio”.

Agregó que los frenteamplistas “han sido llamados a la fraternidad, a la unidad para la defensa del programa y del plan de transformación; hay que seguir adelante con mucha fuerza”.

“Estoy acostumbrado a que me apedreen el rancho, pero a pesar de que me apedreen hay que seguir adelante”.