VICEPRESIDENTE. ASEGURÓ QUE NO HUBO DELITO EN ANCAP Y ESTÁ CONVENCIDO QUE LA JUSTICIA LO DICTAMINARÁ ASÍ

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic aseguró ayer que desde hace dos años “ha habido una campaña feroz en mi contra” y consideró que esto, entre otros aspectos, es porque “hay una desconfianza en el sistema político”, contra lo cual “debemos dar batalla”.

Acerca de esta permanente campaña política en su contra aseveró que “no sé por qué. La verdad que ha habido un ensañamiento tremendo. No creo que haya un antecedente en la política uruguaya de un ensañamiento tan grande contra una persona. No me quiero hacer la víctima, pero esta situación ha pasado en otras partes del continente”.

El jerarca de gobierno sostuvo –en entrevista efectuada en Subrayado- que las criticas sobre los negocios efectuados durante su presidencia en Ancap no tiene asidero ya que está convencido que estos fueron buenos y se hizo lo que debía hacerse, sin embargo reconoció que la capitalización -aprobada en diciembre de 2015 por el Parlamento- de U$S 630 millones para la empresa de combustible debió hacerse al principio de su gestión y no en ese momento.

A tal punto está convencido de que no hubo ninguna irregularidad, que recordó que fue él mismo quien propuso la creación de la Comisión Investigadora en el Senado.

“No se pudo determinar que hubo ningún delito y en la oposición nadie ha tenido la honestidad de decir públicamente que no hubo delitos”, enfatizó.

Además reafirmó que está convencido que la Justicia de Crimen Organizado se pronunciará en el mismo sentido.

De las supuestas pérdidas de las subsidiarias de Ancap, reafirmó que “la única empresa que da pérdida es el cemento”.

Consultado por la periodista Blanca Rodríguez, Sendic está confiado en que logrará revertir la crisis de confianza y credibilidad que lo afecta. “Hay que trabajar para revertir esa situación y me comprometo a ello”, sostuvo.

A pesar de esta adversidad constante desde hace varios meses, manifestó que el renunciar a su cargo jamás le pasó por la cabeza y que el presidente Tabaré Vázquez siempre lo respaldó. “Fui electo para cumplir una responsabilidad y la voy a cumplir seguir hasta el final”, remarcó.

Sobre otra de las polémicas que lo ha rodeado desde hace algunas semanas; el uso de la tarjeta corporativa de Ancap, el vicepresidente señaló que “entiendo que la ciudadanía lo puede ver con desconfianza, pero lo cierto es que el uso de las tarjetas en Ancap nunca tuvo ningún tipo de observación”, y añadió que su uso no estaba regulado cuando asumió el cargo en la empresa, y argumentó que los gastos efectuados fueron los necesarios.

Lo de la Licenciatura “fue un error”

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa, fue el que desencadenó toda esta campaña en su contra, que fue su título de Licenciatura en Genética Humana en Cuba.

Sendic al respecto reconoció que “ha sido uno de mis errores no haber continuado en Uruguay y haber validado los estudios. Y me propongo a hacerlo” y “otro de mis errores fue haber dejado que se pusiera un licenciado adelante del nombre, que no estaba validado en el Uruguay”.

Agregó que “la verdad que lo pagué caro. Nunca mentí sobre eso, nunca lo usé. Erosionó mi credibilidad, fue un error y lo admito con absoluta honestidad”.

Iniciará acciones penales y civiles contra autoras de libro sobre su gestión

Por su parte, el abogado de Sendic, Dr. Gumer Pérez confirmó a LA REPÚBLICA que el vicepresidente de la República iniciará acciones legales, tanto penales como civiles, contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, autoras del libro sobre su vida política y su gestión en Ancap; “Sendic, la carrera del hijo pródigo”.

“Él ha dicho todo sobre este tema, pero lo que puedo confirmar es que si vamos a presentar una acción legal, la cual aún no tiene fecha de presentación. Nosotros le dijimos que tiene derecho a accionar y le recomendamos hacerlo por le asiste razón”, añadió.

Adelantó que “para preparar el caso ahora voy a tener que leerme ese libro de 300 páginas, aunque como tiene 97 de ellas de copias de facturas eso me facilita la tarea. Voy a preparar una demanda tranquilo”.

Aseveró que “acá hay un doble ataque, a la embestidura del vicepresidente de la República, buscando generar la inestabilidad del sistema político uruguayo sólo para vender, y por vía tangencial a la persona, al derecho al honor, a la intimidad. Acá se vulneraron todos los derechos. La gente se olvida que todo empezó con una grabación clandestina de una de estas chicas en una clara violación del derecho a la intimidad porque nunca dijo que lo iba a violar. Este es el acto de los más bajos que un ser humano puede cometer”.

Enfatizó que “detrás del político, hay un padre de dos chicos, un marido, un hermano, un hijo, y la gente se olvida de eso. Soy el principal defensor de la libertad de expresión y de prensa pero no se pueden avasallar los derechos de las personas. El límite de la moral es ese”.

Consultado si fue él quien lo asesoró a salir a dar explicaciones, Pérez dijo que “hace tiempo, pero la decisión siempre es suya, y él decidió hacerlo ahora. Esa era la actitud. Pero más allá de lo legal, está lo decisión política, y eso se dio ahora”.

Con relación a las investigaciones judiciales vinculadas con el caso Ancap, el abogado indicó que “están en pleno proceso. Ha habido audiencias en estos días. Han declarado gerentes de la empresa. El caso sigue”, y acotó que “esto es la judicialización de la política, porque no hay delito. Si hubiera delito, lo hubieran denunciado. Acá denuncian que se pudo haber administrado mal. La avioneta es de Alur, que es privada, y que puede hacer 22, 50 o 100 viajes, que puede comprar un helicóptero si quiere, y no tiene que darle explicaciones a nadie. Mezclan todo mal. Quiere que Sendic sea culpable de todo”.

De la respuesta de Heber a las acusaciones de Sendic de que viajó y gastó unos U$S 220.000, Pérez señaló que “esas son cuestiones que no pasan por la Justicia sino que se resuelven en el ámbito político”.

EL DATO

Analizarán uso de tarjetas

La Junta Anticorrupción (Jutep) solicitó a Ancap la información sobre el uso de las tarjetas corporativas por parte de todos los directores del ente. Eso es para chequear el uso que le dieron todos los integrantes del ente.

La intención es analizar si hubo situaciones presuntamente irregulares, lo que incluye corroborar si fueron usadas para fines personales, y en ese caso, si el dinero fue reintegrado al ente.

El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, aclaró a Subrayado que pueden detectarse situaciones que contravengan los preceptos que rigen el trabajo de los funcionarios públicos, más allá de si hubo ilícito o no.

Al momento la Jutep no resolvió si extenderá el análisis hacia otras empresas públicas u organismos del Estado.