Senador Javier García: el nacionalismo de Trump es excluyente

“Me pareció muy interesante la diferenciación que hizo Luis Lacalle Pou de la postura del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, acerca de un nacionalismo excluyente y el nacionalismo incluyente que se impulsa desde nuestro Partido Nacional”, dijo a LA REPÚBLICA el senador nacionalista Javier García, en referencia a parte del discurso del líder nacionalista Luis Lacalle Pou, en el tradicional encuentro del Sector “Todos hacia adelante” que se realiza en La Paloma- Rocha.

El líder del sector Luis Lacalle Pou en su discurso, abordó como no podía ser de otra manera la presidencia de Donald Trump, y enfatizó sobre el presidente estadounidense que deformaba el tema nacionalismo, calificándolo de excluyente, cuando su partido precisamente es un “Partido incluyente”.

García dijo que la defensa de los intereses del país según el líder nacionalista “es totalmente contraria a lo que propone el presidente estadounidense” porque “notoriamente tenemos una visión bien diferente y mas allá de que cada país defiende la suya, a nosotros nos parece que ser nacionalista significa otra cosa”. E insistió en el tema de un nacionalismo incluyente como el que pregona el Partido Nacional, ya que lo que propone Trump es el interés de su país pero en perjuicio de otra nación. Además Lacalle Pou dijo que el discurso del mandatario estadounidense esta asentado sobre la incertidumbre y en ese sentido “ningún país crece sobre lo incierto.

En el discurso del encuentro nacionalista en el Este del país y ante una cantidad importante de dirigente políticos, Lacalle Pou habló de un 2017 totalmente distinto políticamente, y hace hincapié en que ahora el partido de gobierno no tiene las mayorías en la Cámara de Diputados tras el alejamiento de Gonzalo Mujica lo que dijo es una “buena oportunidad para el Partido Nacional además de ser una gran responsabilidad” ya que ahora no podrán prescindir de nosotros como antes para aprobar leyes.

En ese sentido dijo que a partir de ahora los dirigentes nacionalistas deben estar “dispuestos a trabajar en conjunto” con el resto de los partidos de la oposición en la medida de poder votar proyectos, que antes era imposible que sucediera. Insistió en acordar con los demás como forma “de ver las ideas de los demás, no hacer un intercambio de las mismas con aquello de que “apoya lo que propongo y modifica las tuyas”.

Asimismo entiende que esta nueva escenografía nivel de la Cámara Baja le pondrá cierta presión a los Senadores.

No escatimó “criticas” al gobierno y puntualizó en dos aspectos fundamentales que fueron la próxima Rendición de Cuentas y la compra del avión presidencial al que calificó de un “berretín” del presidente Tabaré Vázquez.

En ese sentido dijo que “el país no puede estar pensando en una discusión

de un avión, salvo que sea para destinarlo a ambulancias, ya que en las localidades mas pequeñas las sacaron y nunca mas las pusieron”.

Por otra parte – sostiene el senador y líder nacionalista- como se le puede decir a una persona que es de clase media porque gana 20 pesos y no llega a fin de mes, a la que le metemos el tarifazo y le hacemos un ajuste fiscal, que vamos a comprar un avión presidencial, por lo que no nos parece una actitud de respeto”.

En esa reunión se manejó la proyección política del sector y en eso Lacalle Pou fue categórico al afirmar que no quería que se enfrascaran y pusieran la cabeza en 2018 cuando hoy hay muchas cosas por hacer.

Insistió en evitar confrontaciones y enfocarse en los problemas de la gente, porque no hacerlo “seria faltarles el respeto” a los ciudadanos.