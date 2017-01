“Fue una reunión positiva porque definimos conceptualmente que era cada cosa, puesto que teníamos algunas incertidumbres, en cuanto a algunos conceptos que se manejaban en el Decreto y saber exactamente de que estábamos hablando” dijo a LA REPUBLICA un participante de la reunión (que no quiso ser identificado), llevada a cabo ayer entre Ministerio del Interior, Comisión de Seguridad, CAFO y AUF, con el objetivo de avanzar definitivamente hacia la concreción de las medidas dispuestas por el Presidente Vázquez, para la erradicación de la violencia en el fútbol.

Recordemos que el Decreto tiene dos partes netamente definidas, una que tiene que ver con la instrumentación del Sistema de venta de entradas y acceso a los escenarios deportivos, que tiene como contralor de todos los aspectos administrativos a la Secretaria de Deporte. En ese aspecto se está trabajando en forma permanente y seguramente el martes sea puesta a consideración de los clubes en asamblea.

El otro aspecto del Decreto, es un Anexo con medidas que serán aplicadas en los eventos deportivos de la Divisional A y partidos internacionales, que contiene medidas Inmediatas, que son básicamente de estructura del estadio Centenario, y Mediatas, que tiene como principal punto la instalación de las cámaras de identificación facial en el Estadio Centenario en primera instancia y posteriormente en los estadios de los equipos grandes de nuestro país Peñarol y Nacional, Campeón el Siglo y Parque Central respectivamente.

La fuente consultada, que no quiso ser identificada por una cuestión de no tomar protagonismo, dijo que algunas de las definiciones que quiere el Ministerio del Interior, son de alguna forma, parte las medidas que se habían preparado para el clásico frustrado, y se agregan otras, en las cuales debemos ver las alternativas. Y citó como ejemplo la instalación de fenólicos (separadores) en las tribunas cabeceras contra la Olímpica para evitar el pasaje de hinchas de una tribuna a otra.

“Nosotros tenemos que ver bien que tipo de separación a utilizar porque no se puede estar montando y desmontando esa estructura de acuerdo a los partidos, ya que el escenario que va a quedar habilitado para albergar “partidos complejos”, (ya no se quiere calificar de aquí en más esos partidos como de alto riesgo) pero hay otros partidos que no son calificados como tales.

Entonces, ¿qué hacemos con esa estructura?, la sacamos un día y la ponemos al otro, cuando parecería lo mas adecuado sería algo fijo, fundamentalmente por una cuestión de costos”.

Otro de los puntos importantes que se trató es el tema del vallado perimetral, que ya se adelantó no estará pronto para el 4 de febrero. “No se puede hacer de la noche a la mañana, definimos ayer que se hará y para ello hay que solicitar permisos, ya que afuera del estadio la que tiene injerencia es la Intendencia porque forma parte de un paseo publico.

Y después habrá que buscar precios, porque hay que hacer algo fijo, firme, que de alguna forma es la continuidad del actual cerco de la América”. Vale la pena acotar que hace algunos años atrás, la Asociación Uruguaya de Fútbol solicitó presupuesto para un vallado perimetral, similar al que se quiere construir ahora, a una empresa española. Pero todo quedó en los cajones y no se avanzó.

Además hay que considerar que allí en el Estadio funciona, el Museo del Fútbol, una Escuela, la seccional policial 9º, entre otras dependencias vinculadas al fútbol, “por lo que hay que ver la forma de realizar la obra sin entorpecer el funcionamiento habitual de todos”.

Sin embargo en la reunión quedó establecido que hay que comenzar la obra, aunque seguramente no estará pronto tan rápidamente como se estima.

Sin embargo la fuente nos dijo que hay muchas de las cosas planteadas, que las partes están de acuerdo, otras en las que hay discrepancias “pero que no son difíciles de ponerse de acuerdo y otras que están encaminadas o de fácil ejecución como por ejemplo por citar algo, que es levantar algo mas el tejido de las cabeceras que ya está puesto”.

“O sea hay algunas cosas se van a encarar inmediatamente y otras, se van a encarar inmediatamente pero su conclusión va a ser mucho mas adelante, pero por un tema de obra, de construcción y por cierto de posibilidades económicas” señaló la fuente, que agregó que la semana que viene va a haber una reunión in situ, en el propio Estadio Centenario entre las mismas partes que se reunieron ayer.

Finalmente la fuente dijo que hay disposición para cumplir con el Decreto pero con una cierta alternancia y que no sea todo pieletrista; hay que ir mas a lo conceptual y en eso, estamos de acuerdo con lo que solicita el Ministerio del Interior”.

El presidente reiteró además que se deberán instalar las cámaras de identificación facial en el Estadio Centenario, el Parque Central y el Campeón del Siglo como medida obligatoria para la habilitación de dichos escenarios deportivos.

Además tanto a nivel local como internacional los partidos donde se prevén mayores amenazas se jugarán solo en el Centenario y se instalarán cámaras de alta definición en el Parque Batlle.

Por otra parte, se generará una Policía de Alta Dedicación Operativa para el fútbol con efectivos que en el caso del Centenario se ubicarán en los anillos superiores de las dos cabeceras. Eso reducirá el aforo de esas tribunas pero, según dijo Vázquez, servirá para una rápida respuesta ante los hechos de violencia.

Inmediatez y mediatez de las medidas

Para ser más esclarecedor dentro de las medidas inmediatas figuran vallado perimetral del Centenario, instalación de tejido en anillo superior de cabeceras y Olímpica, y tejido en limite inferior de Ámsterdam y Colombes, Fenolicos en las tribunas cabeceras contra Olímpica para impedir paso a la otra tribuna, pulmón en Amsterdam y Colombes con guardias privadas a evaluar según partido, prohibición de ocupar las escaleras de las tribunas, prohibición de vender bebidas o alimentos en recipientes que no sean de plástico, mayor control policía de apoyo en puestos de venta, celoso control en estradas para no permitir ingreso de menores sin mayores, así como entradas con la debida documentación, entre otras.

En cuanto a las medidas mediáticas están la instalación de Cámaras de identificación facial (se esta trabajando en ello y tiene plazo hasta el 31 de marzo, la capacitación de parte del Ministerio del Interior a empresas de seguridad que trabajan en espectáculos deportivos (esta en marcha) y la instauración del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para los espectáculos deportivos.

