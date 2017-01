Un lindo blooper se mandó el relator de TyC Sports durante la transmisión del partido entre las selecciones sub 20 de Uruguay y Argentina.

En la jugada en la que el argentino Belmonte le mete una plancha en la canilla a Bentancur (que bien pudo generarle una seria fractura), que motivó que el árbitro sacara de inmediato la tarjeta roja, el relator exclamó sorprendido: “¡Uhhh! No, no, no es para roja. De ninguna manera. Van a disputar la pelota. Antes de verla ya te digo que no es para roja. A golpe de vista te digo que van a trabar”.

Luego, al ver la repetición de la jugada el comentarista opina que estuvo bien expulsado y que por suerte Bentancur tenía canilleras, a lo que el relator admite que sí, que era para tarjeta roja.

Un simple blooper, producto del apuro con el que muchas veces opinan los relatores y comentaristas, ya sean argentinos o uruguayos.