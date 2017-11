Compartir Tweet



El presidente argentino Mauricio Macri aseguró el viernes que continuará la búsqueda hasta dar con el submarino desaparecido hace nueve días con 44 tripulantes a bordo y prometió una investigación “seria y profunda” sobre el incidente.

“Estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda, especialmente ahora que contamos con todo el apoyo de la comunidad internacional”, dijo Macri en una conferencia de prensa en el edificio de la Armada en Buenos Aires, luego de reunirse con los altos jefes de esa fuerza.

En su primera alocución pública sobre la desaparición del submarino ARA San Juan el mandatario también sostuvo que “va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido”.

Aunque pidió no apresurarse en buscar culpables, señaló que es necesario “entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en condiciones perfectas de navegar sufrió esta explosión”.

La noticia de que hubo una explosión aumentó la angustia de los familiares.

“La esperanza es lo último que se pierde. Espero una sorpresa pero no la espero en realidad. Vas pasando de la negación al sufrimiento, del optimismo al pesimismo”, dijo a The Associated Press Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino.

Relató que el jefe de su hijo, al informarle sobre la explosión, le dijo que eso “implicaba la posibilidad de que no hubiera sobrevivientes. Yo le pregunté si estaban todos muertos y me dijo ‘y…sí’”.

En la base naval de Mar del Plata, donde se han concentrado los familiares de los tripulantes en los últimos días, calificó de “emocionante” el despliegue para dar con el submarino.

Su hijo, Alejandro, de 27 años, formaba parte de la tripulación del ARA San Juan que navegaba desde Ushuaia, en el extremo austral del país, hacia su base en el puerto de Mar del Plata, 400 kilómetros al sureste de Buenos Aires.

El jueves la Armada informó que se produjo una explosión cerca de la ubicación reportada por el submarino ARA San Juan en su último contacto con tierra el 15 de noviembre.

El submarino diésel eléctrico clase TR-1700 de fabricación alemana fue puesto en servicio en 1985 y reacondicionado en 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

Algunos familiares de la tripulación han arremetido contra la Armada a la que acusaron de poner en peligro a sus seres queridos en un submarino de más de 30 años de antigüedad.

“Tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó”, dijo Macri.

Agregó que “a las familias de los tripulantes quiero decirles que el dolor es mucho pero estamos juntos y vamos a recorrer este camino hasta el final todos juntos”.

Varios países alistaban el viernes barcos, aeronaves y vehículos sumergibles a control remoto para buscar al submarino perdido en el Atlántico Sur.

A su vez se espera la llegada de un avión Antonov ruso con equipamiento, mientras un buque noruego está siendo adaptado en el puerto patagónico de Comodoro Rivadavia para llevar una cámara de rescate submarina de la Armada estadounidense a la zona donde se realizan las operaciones de búsqueda.

“Al momento no se ha podido detectar su ubicación con todo el esfuerzo desplegado en esta área”, había dicho unas dos horas antes el portavoz de la Armada argentina, capitán de navío Enrique Balbi.

Más de una docena de aviones y barcos participan en la búsqueda multinacional a pesar del clima tormentoso en la región, que ha causado olas de gran tamaño. El área de búsqueda se extiende por aproximadamente 480.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de España.