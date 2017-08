Compartir Tweet



El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que la victoria de Michel Temer en la noche del miércoles en la Cámara de Diputados no afectará las investigaciones en curso contra el mandatario de facto.

Janot está dispuesto a profundizar en las investigaciones relacionadas con obstrucción de Justicia en el caso de la empresa de alimentos JBS y en los indicios que acusan a Temer de ser jefe de una organización criminal. El procurador aclaró que la decisión de la Cámara no perjudicará las otras investigaciones en contra de Temer, pues la resolución de los diputados es de naturaleza política y no determina el curso de la investigación sobre el proceso criminal, que debe ser dirigida a partir de criterios objetivos, establecidos en la ley.

“El juicio (de la Cámara) es político y no contamina el trabajo técnico-juridíco (del Ministerio Público)”, expresó Janot. También recordó que Temer no será denunciado inmediatamente por los crímenes imputados, porque por la ley un presidente no puede ser responsabilizado por crímenes ocurridos antes de su mandato. La denuncia se realizaría una vez deje el cargo en 2019.

Los indicios recogidos en varios frentes de la operación Lava Jato sitúan a Temer y al exdiputado Eduardo Cunha en lo más alto de una estructura de corrupción que ha estado en el poder durante los últimos gobiernos de ese país.

Detalles

Al ganar por 263 a 227, muy por encima de los 172 que necesitaba, Temer evitó el miércoles una suspensión de seis meses del cargo. La denuncia puesta a votación ante la Cámara de Diputados fue presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot, quien acusa al presidente brasileño de haber recibido sobornos.

Los resultados logrados —pese a la oposición de los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), junto a representantes del Partido Comunista de Brasil (PCdB)—, fueron considerados por Temer como una “victoria del Estado y de derecho y de la ley”.

Ahora, el destino a correr por la denuncia lo determinará el Supremo Tribunal Federal, aunque esta debe volver a ser evaluada cuando el presidente del país sudamericano abandone el cargo y pierda los fueros que le amparan.