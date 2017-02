Sectores y bases del FA: 14 propuestas para priorizar en Rendición de Cuentas

La Comisión de Programa del Frente Amplio recibió hasta el momento 14 propuestas por parte de las agrupaciones y las bases del FA sobre cuáles serían las prioridades que entiende la fuerza política debería tener la próxima Rendición de Cuentas. Algunos de los planteos eran coincidentes e incluso, venían acompañados de mecanismos concretos para obtener recursos que financien el gasto público. La senadora y presidenta de la Comisión de Programa, Constanza Moreira presentó a los integrantes de la Mesa Política un resumen de lo actuado hasta el momento y dio a conocer las temáticas que fueron priorizadas por los sectores y las bases en el trabajo de dicha comisión. Fue distribuido un material impreso con los elementos comunes que se encontraron en la interna del FA, en base a los documentos presentados. El 3 de marzo la Mesa del FA tendrá que recibir un informe final de propuestas de prioridades para posteriormente fijar una posición y darla a conocer al presidente Tabaré Vázquez.

Por el momento hay cierto consenso en priorizar determinadas temáticas que forman parte del eje de la política social del FA: educación, Sistema de Cuidados, vivienda, salud, y violencia de género.

En cuanto al tema educativo, más allá de ir por el 6% para la educación, se explicitó el interés en reforzar presupuestalmente el salario de docentes y funcionarios, destinar recursos para la Universidad de la Educación, financiar centro de tiempo extendido, creación de cargos, enseñanza media, rubros parala Udelar no contemplados en 2015 e invertir en infraestructura.

En violencia de género, se propone mejorar la actuación de la Justicia, refugios para la atención de las víctimas, trabajar en la enseñanza por una educación no violenta.

Para esta Rendición de Cuentas se pretende evitar lo ocurrido el año pasado cuando se reasignaron partidas que en un principio estaban destinadas al Sistema de Cuidados y que luego fueron redistribuidas para cubrir una faltante de recursos para la educación. Hay coincidencia en fortalecer presupuestalmente el Sistema de Cuidados.

En cuanto a la vivienda, la pretensión es que la política habitacional contemple a las familias de más bajos ingresos, al cooperativismo, así como desarrollar una política de realojo. Entre las propuestas que se manejan está la de adoptar medidas para facilitar el acceso a la vivienda de aquella franja de la población con ingresos superiores para los requisitos exigidos por el Ministerio de Vivienda e insuficientes para lograr capacidad de ahorro previo.

Una constante de los aportes de las distintas agrupaciones partidarias es la adopción de medidas concretas para prevenir la violencia de género.

Hubo satisfacción en la Mesa del FA por el trabajo que viene realizando la Comisión de Programa, que tuvo una primera reunión y presentó un informe al órgano de conducción. Se volverá a reunir el próximo miércoles y el 1º de marzo. Dos días, después, la Mesa Política recibirá el informe final y aprobará la propuesta.

En salud, se pide dar prioridad al Hospital de Clínicas y trabajar en la complementación público – privado para que no sea competencia y se aprovechen de lo público; igualar capitas ASSE y mutualismo, entre otros

En vivienda, combatir emergencia habitacional, atender al segmento de capas medias que no acceden ni a la vivienda para los más pobres ni a los créditos “de mercado”; más recursos para el cooperativismo que no consigue atender la demanda, conseguir stock de viviendas abandonada y predios baldíos.

La semana pasada se dieron a conocer las propuestas del MPP, PCU y P.S. para obtener mayores recursos que permitan incrementar el gasto. Hubo coincidencia en restablecer la aplicación del IVA a las ganancias de los juegos de azar. En tal sentido, la Liga Federal está trabajando en una propuesta concreta para incrementar la carga impositiva en los juegos promovidos por ejemplo, por la Banca de Quinielas.

Las medidas más mencionadas fueron Reforma de la Caja Militar, revisar exoneraciones, aumento del IRAE y revisar impuesto al Patrimonio.

Facilitar acceso a la vivienda a personas con ingresos entre 60 a 120 UR

El PVP y la agrupación IR también hicieron sus propuestas a la Comisión de Programa para definir las prioridades para el Presupuesto y Rendición de Cuentas.

Para mejorar la educación, además de asignar el 6% del PBI y reforzar Primaria, Secundaria y la Universidad de la República, propone que la enseñanza militar se imparta a nivel terciario.

Propone recuperar los fondos reasignados que corresponden al Sistema Nacional de Cuidados.

En cuanto a vivienda, el PVP propone establecer medidas para facilitar el acceso a la vivienda a familias con ingreso entre 60 a 120 unidades reajustables (U.R.).

Plantea aumentar la asignación de partidas a viviendas, pasando del 0,5% a 1% del PBI.

Sobre políticas de salud, se reivindica que seguir avanzando en igualar los recursos por usuarios en el sector público y en el privado.

El PVP planteó la conformación de una canasta alimentaria y de servicios a precios accesibles a la población de ingresos menores. Asimismo propuso crear una canasta de servicios esenciales y de un Ente Testigo que opere sobre el control de los precios para hacer efectivas las propuestas anteriores.

Para la obtención de recursos que permitan cumplir con estas prioridades, el PVP plantea revisar el sistema de exoneraciones. Establecimiento del IVA a los juegos, tanto a los premios como a las empresas que la organizan. Aumentar la tasa del IRAE y del IRPF al capital; revisar el impuesto al Patrimonio y revisar la devolución de los aportes al Fonasa.

IR: “Discusión abierta con todos los partidos”

El Ir, agrupación liderada por la diputada Macarena Gelman, definió sus prioridades para la Rendición de Cuentas. Plantea ir al 6% del BPI a la educación, contemplando a la ANEP y Udelar. Propone priozar la firma de un nuevo convenio colectivo para los docentes. Asegurar el 1% del PBI para la investigación; dotar de recursos para el Sistema de Cuidados y políticas de protección del medio ambiente. Entiende que es necesario reforzar el Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente); Irrca (Instituto de Regulación y Control de Cannabis) y la implementación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual (SCA).

El IR considera que el FA debe iniciar una discusión abierta con todos los partidos políticos y sus fracciones internas. “De esa manera podremos conocer, en un corto plazo, las prioridades del sistema político y cuáles son compatibles con los objetivos programáticos del FA y proyectar negociaciones con las personas que permitan el cumplimiento de estos”, establece el informe de esta agrupación. Entiende que de esta forma se posibilitará no maximizar el poder de negociación de ningún actor externo al FA en el inicio de las conversaciones.