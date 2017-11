Compartir Tweet



Un sector del Frente Amplio pide la renuncia del intendente de Soriano, Agustín Bascou, y llevará el planteo ante la fuerza política por considerar que violó el artículo 291 de la Constitución.

“Agustín Bascou debe cesar en forma inmediata a su calidad de intendente departamental de Soriano y como consecuencia el cargo quedaría vacante”, se declara en un comunicado de prensa que emitió la Lista 52 del Frente Amplio (Grupo País). Este hecho podría agravar la situación incómoda que está viviendo Bascou ante el conflicto desatado en la interna blanca en los últimos meses, ya que plantea un nuevo camino de acción para el Frente Amplio: algunos piensan que no es necesario buscar votos dentro de la Junta Departamental para llegar al juicio político o esperar el dictamen de la Justicia para sacar de su cargo al intendente.

Enrique Malel, abogado e integrante de la dirección nacional de la Lista 52 “País” declaró a LA REPÚBLICA que cuando cualquier edil o intendente entra en actividades contradictorias como las que reconoció el Directorio del Partido Nacional con respecto al caso Bascou, no es necesario ir a juicio o una denuncia penal, sino que simplemente se debe usar el “mecanismo automático” estipulado por la Constitución de la República, ya que el intendente al ser socio de una estación de servicio perdió instantáneamente el cargo.

“Lo que vemos es que hay una doble ética del Partido Nacional. En una situación gravísima, simplemente le hacen una observación al intendente, cuando en realidad hay una conjunción clara del interés público y del privado. La Constitución, cuando uno incurre en estas situaciones incompatibles, manifiesta que la consecuencia es la pérdida inmediatadel cargo. Pensamos que la autoridad electoral debe proceder a declarar que ha quedado vacante el puesto”.

Por su parte, en el comunicado se advierte que las decisiones que adopte Bascou pueden ser “legalmente cuestionadas y generar inseguridad jurídica” al haber comprobado una violación de la Constitución, “ya que no debería estar ejerciendo el cargo de intendente departamental”. Además, se le pide a la autoridad electoral que proceda a consumar la declaración de vacancia del cargo de intendente en Soriano, y que convoque a su suplente conforme al régimen electoral vigente.

“Estamos esperando una actitud de grandeza como la que tuvo el ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Seguramente que en el Partido Nacional eso no se va a dar porque ellos buscan el error ajeno mientras no lo ven en sí mismos. Creemos que cuando el intendente Bascou dice que pide disculpas no alcanza, no es suficiente y tampoco nos convence una mera observación ante un caso que es de extrema gravedad”, declaró Malel.

“Esto es un problema de ética porque el Partido Nacional no ha estado a la altura de las circunstancias y menos lo ha estado Bascou ante la grandeza que implica tener el cargo de intendente departamental. Bascou sabía que estaba en esa situación y no hizo nada para salir de ella, lo que básicamente le reclama el PN que no fue proactivo para salir de esa situación: no le dijo a los camiones que no carguen combustible en su estación de servicio”.

Consideró que las acciones que realizó el intendente evaden lo proactivo, y además se configura un delito que la Justicia dictaminará. “El intendente no tendría que esperar para dejar el cargo si la Justicia lo procesa, sino que tendría que dar un paso al costado. La renuncia de Besozzi al Directorio del partido, por otro lado, la verdad que no agrega ni quita nada. El que debe dar un paso al costado es el intendente Bascou”.

“Preparamos esta declaración desde el punto de vista jurídico, pero también desde la visión política. Mañana habrá una mesa política del Frente Amplio en la ciudad de Rocha, y nuestro grupo evaluará si vamos a presentar esta moción para que el Frente la discuta y la debata”, agregó.

Lo que dice la Constitución

Artículo 291: “Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, tampoco podrán durante su mandato:

1º) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que tenga relación con el mismo.

2º) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental”.

Artículo 292: “La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo”.