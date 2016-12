En la sesión del Senado de mañana se aguarda un duro debate parlamentario por el proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario. La iniciativa contiene medidas para la transparencia fiscal, la lucha contra el terrorismo y evitar el lavado de activos.

Pero además permitirá para que la Dirección General de Impositiva obtenga anualmente información sobre saldos y promedios de cuentas bancarias de residentes y no residentes, con lo cual se considera que se perforará el secreto bancario.

Desde la oposición, se considera que está bien que nuestro país se adecue a la normativa internacional y colabore con la entrega de información de las cuentas de los no residentes. No obstante, se discrepa sobre la quita del secreto bancario de aquellas cuentas de residentes, ya que los tratados firmados con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no contemplan esa posibilidad.

En la Cámara de Representantes la oposición votó dividida con respecto al proyecto sobre Transparencia en general. El Partido Independiente, Unidad Popular y la agrupación de Alianza Nacional del P.N. votaron a favor del proyecto en general y en contra de algunos artículos. En tanto, el Partido Colorado y el sector blanco de Todos, no acompañó el proyecto.

En la reunión de bancada de hoy del Partido Nacional se sabrá qué posición tomarán los senadores blancos. Aún no está definido si se repetirá el esquema de Diputados, o si votarán todos juntos.

Lo que está definido es que el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres será coherente con lo aprobado por los diputados. Anunció ayer que acompañará en general el proyecto de Transparencia.

Mieres adelantó que sí votará en general el proyecto porque Uruguay definió alinearse “con las reglas de juego internacionales en materia de transparencia fiscal, y no había otra alternativa. Si Uruguay quiere tener un lugar en el mundo para captar inversiones y tener posibilidades de desarrollo comercial, tenemos que alinearnos”. Mieres consideró que oponerse al intercambio de información fiscal, “son nostalgias de una época que se terminó. Que quien gobierne debe de asumir estas cuestiones”. Aclaró que este proyecto de ley es una complementación de las reglas de juego que establece la OCDE.

No obstante dijo que no votará el artículo Nº 2, referido a que las instituciones financieras suministren información de los saldos de cuentas y movimientos ala DGI.

“La posibilidad de que la DGI conozca los datos de las sociedades anónimas sin que haya ningún tipo de solicitud externa, nos parece que hay una violación Constitucional. Otra cosa sería la información que la Impositiva brinde a terceros países, y otra que con esos datos se beneficie este organismo con una mayor recaudación fiscal”, indicó.

“Se trata de un proyecto duro con quienes evaden y no con asalariados”

El senador del Frente Amplio, Ruben Martínez Huelmo explicó que Uruguay está en una tesitura de cumplir con la normativa de transparencia global. “Es un progreso. Todos los países que están trabajando en esa línea, son también nuestros clientes y en los cuales queremos hacer acuerdos”, indicó.

El legislador aclaró que este tema también está vinculado con el propio sistema tributario uruguayo. Dijo que la DGI informó que hay sociedades anónimas que se protegen en las of shore para evadir el pago de impuestos en nuestro país. Reconoció que se trata de un proyecto duro, con quienes no quieren pagar impuestos pero no con los asalariados.

“Cuentas sueldo y de bajo monto serán excluidas”

Este proyecto de ley, aprobado en Diputados y que se aprobará mañana en el Senado, flexibiliza el secreto bancario, obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales, entre otras disposiciones.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, explicó que el proyecto obliga a las entidades financieras a suministrar información a la DGI sobre el saldo y promedio de las cuentas bancarias. No obstante aclaró que quedarán excluidas las denominadas cuentas sueldo y otras de bajo monto, sin que aún esté especificada la suma a partir de la cual será obligatoria la entrega de información bancaria.

El ministro de Economía, Danilo Astori señaló a LA REPÚBLICA que se trata de un proyecto que va en línea con las mejores prácticas internacionales actuales. “Y sobre todo, las acciones tendientes a evitar la evasión, el fraude fiscal el lavado de activos, el crimen organizado en definitiva, que tiene lugar a lo largo y a lo ancho del mundo cuando no se establecen controles rigurosos de este tipo”.

“No es necesario flexibilizar el secreto bancario”

El senador colorado José Amorín Batlle señaló que en la Comisión de Hacienda votó en contra de este proyecto, por considerar que se le estará dando mayores poderes a la DGI “sin mayores defensas al contribuyente”.

Consideró que este proyecto viene a dar respuesta a la presión hecha por la OCDE para que Uruguay brinde información a los países ricos que les permita saber quiénes evaden los impuestos. Dijo que no es necesario flexibilizar el secreto bancario en nuestro país porque si la DGI tiene sospecha que eso ocurre, le puede pedir autorización a la Justicia para obtener información de las cuentas.

“No estoy de acuerdo con que se apliquen las denominadas expediciones de pesca, para conocer todos los datos de las cuentas de los uruguayos. Es innecesario que se haga esto y es peligroso que se sepa cuánto dinero tiene uno en el banco”, indicó Amorín.

En tanto, el Partido de la Gente, que en Diputados, acompañó el proyecto, decidirá hoy si mañana vota la iniciativa en el Senado. A nivel personal, el senador Daniel Peña dijo ser partidario de no votar, porque considera que el gobierno, con respecto a la OCDE, “es más realista que el rey. Vamos más acelerados de lo que se viene solicitando. Pero este tema será analizado por el Partido y en base a ello se fijará postura”.