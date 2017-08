Compartir Tweet



Sonny Landham, uno de los iconos del cine de acción de los 80, falleció el pasado 17 de agosto a los 76 años de edad a consecuencia de una insuficiencia cardiaca. El actor, apodado “el Indio”, no sólo participó en más de 30 películas y series de televisión, sino que, al igual que otros héroes dle cine de acción, también hizo sus pinitos en política, presentándose para gobernador de Kentucky en 2003.

Aunque Landham comenzó su carrera a finales de los 70 en la industria del cine pronto, pronto saltó a Hollywood a través de pequeños papeles en películas como como Los amos de la noche (The Warriors), Poltergeist, La Presa o Límite: 48 horas.

Pero su gran oportunidad llegó en 1987 con Depredador (Predator), película en la que interpretaba a un nativo norteamericano conocido como Billy, uno de los personajes más queridos del film.

Landham también hizo sus apariciones televisivas en series clásicas como “Team A” o “Miami Vice”, y participó en la secuela televisiva de Los doce en el patíbulo (The Dirty Dozen: Next Mission).

Sin embargo, durante los 90, su carrera cinematográfica cayó en picado, protagonizando filmes de Serie B como “Best of the Best 2”, “Carnival of Wolves”, 2090 o la más reciente “Mental Scars”. Sin embargo, en 2003 intento probar suerte en la política, postulándose como Gobernador de Kentucky por el Partido Republicano y más tarde como senador por el mismo estado en 2008. Sin embargo, unos comentarios racistas truncaron su carrera política para siempre.

Algunas estrellas de Hollywood como Arnold Schwarzenegger han querido hacer uso de las redes sociales para despedirse de su compañero y amigo.