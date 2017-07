Compartir Tweet



WhatsApp





La definición del Torneo Intermedio, que Nacional y Defensor protagonizarán el próximo domingo, pone una serie de temas sobre la mesa. Uno de ellos es la posibilidad de que sea el último partido de Gonzalo Porras como futbolista tricolor.

El contrato del volante finaliza el lunes, y aún no está definido si la dirigencia extiende el vínculo. “El presidente, el entrenador y la directiva ya saben cuáles son mis deseos. Ya se los expresé hace tres meses, cuando empezamos a hablar, y ahora no depende de mí, sino de ellos”, dijo Porras en la conferencia que ofreció ayer.

“En lo que a mí respecta y me parece, desde que llegué al club me he brindado en un 100%. He conseguido buenos objetivos, no perdí un clásico y de tres campeonatos uruguayos gané dos. Obviamente tiene mucho que ver el grupo en eso”, agregó.

Sobre la final en sí, vaticinó “Un partido muy lindo porque la fortaleza anímica está de los dos lados. Dependerá de quien tenga más concentración y ganas de ganar”.

Espera por Aguirre

En lo que al armado del equipo se refiere, Martín Lasarte aguarda por la recuperación de Rodrigo Aguirre, quien evoluciona de su esguince de rodilla pero aún no está en óptimas condiciones. Aunque ayer se movió en el gimnasio junto a sus compañeros y hay optimismo sobre su presencia en la definición, habrá que ver cómo responde hoy.

Las variantes que son seguras es la vuelta de Diego Polenta en lugar de Agustín Rogel, así como la reaparición de la dupla compuesta por Arisemendi y Carballo en el mediocampo.

Más “tuertos”

Mientras pule los detalles para ir por otro título, Defensor recibió una buena noticia. Es que la AUF decidió que se habilitará una puerta de la Ámsterdam para hinchas violetas, que de este modo tendrán otra opción además de la América (que cuesta $600 contra los $300 de la cabecera; socios pagarán $150 en ambas). Nacional tiene la otra cabecera a disposición y la mitad de la América, además de la Olímpica ($400). La venta de entradas continúa en RedPagos.

En cuanto al equipo, no todas las noticias son malas. Como se sabe, Mathías Cardacio y Nicolás Correa fueron expulsados ante Peñarol y se perderán la final, pero los “tuertos” recuperarán dos piezas muy importantes para la definición: Matías Zunino y Guillermo De Los Santos.

En tanto, suena el nombre de Martín Rabuñal, de buena actuación en el Campeón del Siglo, para llenar la vacante del mediocampo. Los entrenamientos que se vienen serán claves para ver qué termina decidiendo Eduardo Acevedo.