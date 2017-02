El entrenador mirasol ofreció una perspectiva particularmente positiva durante la conferencia que brindó tras el 0-0 con Boston River.

“Me deja un sabor medio raro el partido. Entiendo que el equipo que siempre quiso e intentó fue Peñarol. En esto también somos prácticos. En el segundo tiempo hubo un solo equipo en el campo. Las chances de Boston River fueron más errores nuestros que virtudes que el rival. Seguimos manteniendo el cero en el arco, y eso es importante”, comenzó.

Sobre el hecho de que Peñarol no haya podido vulnerar el arco adversario durante sus últimas dos presentaciones, señaló: “Tampoco me generó demasiadas cosas cuando marcamos cuatro goles. Ni éramos los mejores entonces ni ahora somos horribles. El hincha ve la actitud y entiende la manera que juega el equipo. Creamos situaciones, pero falta mandarla adentro”.

Al momento de manifestarse sobre la polémica mano de Martín González dentro del área, que debió ser penal pitado por Andrés Cunha, señaló: “No hablo de los árbitros. Me quedó la sensación de que le pega en la mano, pero no lo cobraron, y no podemos hablar de supuestos”.

Al insistírsele sobre el tema, tiró: “El penal para mí fue, pero no lo habrán visto los árbitros, Para mí fue claro”.

“Esto es larguísimo”

“Esto es larguísimo. No notó la impaciencia de la gente. Todo el mundo vio que hoy hubo un solo equipo. Si hubiésemos ganado 1-0, hubiera sentido lo mismo. Siento que empujarla es lo único que nos faltó”, dijo, continuando su análisis.

Al momento de hablar sobre el rendimiento de Juan Martín Boselli, quien jugó por primera vez en la temporada, manifestó: “Martín hizo un muy buen partido. Fue muy punzante, y en momentos le tocó bailar con la más fea y lo hizo de buena manera”.

Más adelante, volvió a hablar sobre la sequía ofensiva: “Ninguno de los puntas ha hecho goles, así que la verdad no entiendo si la gente cuestiona a Cavallini. Él está haciendo lo que le pedimos, y ha tenido situaciones. Estoy muy tranquilo con el rendimiento del equipo. Sé que va a mejorar. No pierdo de vista que el campeonato es diferente a lo que acostumbramos, que tenemos un plantel nuevo, y que el equipo mostró cosas interesantes en estos partidos”.

Continuó hablando sobre el esguince de rodilla sufrida por el arquero, que dijo lo marginará del próximo duelo: “Guruceaga llega para el fin de semana que viene. Fue algo muy leve. Por suerte, niguno de los miembros del plantel está con una lesión grave”.

Sobre la cercanía del estreno internacional (el 7 de marzo ante Wilstermann en Bolivia), disparó: “El nivel y el ritmo de juego que tiene el equipo, a mi entender es bueno. Esta a la altura de poder jugar una Copa Libertadores. Sé que vamos a tener una buena Copa. Vamos a llegar con varios partidos jugados, y eso es muy importante”.

“Perdimos dos puntos importantes”

Otro protagonista que habló fue Ramón Arias. “Perdimos dos puntos importantes en la lucha por el título. Quedamos un poco relegados, eso está claro. Fue un partido más que nada peleado en busca del gol. No tuvimos muchas jugadas claras, pero vamos a seguir peleando para conseguir el gol, que ya va a caer”, dijo.

“En estos dos partidos llegamos por los costados, tuvimos posibilidades, pero lo que faltaron fueron los goles. El ánimo siempre es el mismo. En cada partido vamos a buscar los tres puntos. A veces se logra y otras no. Hay que mejorar”, agregó.

Consultado sobre si el hecho de que Nacional haya ganado todos los partidos aumenta la obligación de Peñarol, manifestó: “Yo me preocupo por mi equipo. Sabemos que dejamos puntos importantes, ahora toca corregir, ser autocrítico, barrer para adentro y reencontrarnos con el triunfo”.