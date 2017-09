Por: Gerardo Bassorelli

En la edición del martes presentábamos un informe en el cual proyectábamos con qué puntaje podría terminar cada selección en esta Eliminatoria. Esa proyección, basada en resultados lógicos, indicaba que Colombia terminaría con un puntaje estimado de entre 32 y 34 puntos; Chile con 30-32; Argentina con entre 28 y 31 y Ecuador con 26 o 27.

Pero los resultados del jueves, algunos demasiado sorpresivos, hacen que cambie el panorama y que el asunto de clasificar directo a Rusia sea menos exigente de lo que parecía hasta antes de disputarse los partidos de la 14ª fecha.

La proyección del puntaje final de Colombia se alimentaba con los 3 puntos que sumaría en su visita a Venezuela y lo mismo ocurría con Chile, a quien le asignábamos 3 puntos de su victoria en casa ante Paraguay.

Esos dos resultados emparentados con la lógica no se dieron, por lo tanto, la proyección del puntaje final de estas dos selecciones pasa a ser menor. Colombia, en vez de terminar con 32-34 puntos terminaría con 28-32 y Chile en vez de terminar con 30-32 terminaría con 27-30.

Quien no cambió fue Argentina, a quien le asignábamos un puntaje final de 28, 29 o 31 puntos, según su resultado en el Centenario.

¿Quiénes pueden ser los cuatro?

Con Brasil ya clasificado, si Colombia cierra esta Eliminatoria con entre 28 y 32 puntos, si Argentina lo hace con 29, si Chile cierra con entre 27 y 30 (según su resultado del martes en La Paz), entonces a Uruguay le alcanzaría con sumar 3 o 4 puntos para clasificar directo. Es que hoy la Celeste tiene 24 y con 3 o 4 más llegará a 27 o 28, quedando así entre los cuatro de arriba. Si llega a igualar con Chile en 27 o 28 puntos, prevalecerá la gran diferencia de gol que favorece a Uruguay y que Chile no podrá descontar.

Paraguay, que se prendió en la pelea, igual sigue complicado y en caso de ganar el martes contra Uruguay podrá aspirar a un techo de 28 puntos, lo cual ya sería hazañoso.

Con este panorama entonces, Uruguay necesitaría ganar 3 o 4 de los últimos 9 puntos para llegar a 27 o 28 y clasificar directo.

Lo que sumaría cada uno

Colombia (25 puntos): vs. Brasil (local) empata / vs. Paraguay (local) gana o empata / vs. Perú (visita) gana o empata.

Total: 28-32 puntos.

Chile (23 puntos): vs. Bolivia (visita) gana o empata / vs. Ecuador (local) gana / vs. Brasil (visita) pierde.

Total: 27-30 puntos.

Argentina (23 puntos): vs. Venezuela (local) gana / vs. Perú (local) gana / vs. Ecuador (visita) pierde.

Total: 29 puntos.

Paraguay (21 puntos): vs. Uruguay (local) empata o gana / vs. Colombia (visita) pierde o empata / vs. Venezuela (local) gana.

Total: 25-28.

Ecuador: vs. Perú (local) gana / vs. Chile (visita) pierde / vs. Argentina (local) gana o empata.

Total: 26-27 puntos.