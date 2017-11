Compartir Tweet



WhatsApp





El día 8 llego a nuestras manos, una nota en la cual la F.C.U. suspendía a la de Montevideo y fue publicada en la página OFICIAL de la Federación. Al otro día, la misma había desaparecido, pero obraba en nuestro poder una copia de la misma.

Esa nota, con todos los detalles, le fue cursada el día lunes 13 al presidente de Montevideo, el Sr. Lagarde, o sea las redes sociales tuvieron conocimiento de la misma, antes de su comunicación oficial. Algunos de los argumentos esgrimidos para la suspensión, no eran ciertos a la fecha de entrega, por ejemplo, los pagos de los premios de rutas de América fueron efectivizados el día viernes 10, y fue uno de los motivos por el cual se rechazó la nota por improcedente.

A continuación les compartimos la nota, enviada por la federación de Montevideo a la Uruguaya, obtenida esta por una filtración en la interna del ciclismo. Por razones de espacio, la nota sancionando a la federación de Montevideo, no la podemos incluir, pero los que así lo deseen pueden leer el texto completo en el Facebook de Radio ciclismo.

Montevideo 15 de Noviembre de 2017

Presidente de la FCU

Sr. Federico Moreira

Presente

De nuestra mayor consideración. Nos dirigimos a usted y al Consejo Directivo que usted preside, por el motivo de haber recibido via e-mail una comunicación del tribunal arbitral de la FCU diciendo que la FCM estaba suspendida de su afiliación por el término de 30 días desde la notificación, leyendo dicha misiva entendemos varios puntos improcedentes que pasamos a detallar.

1. No entendemos como el tribunal de penas llega a estas conclusiones y la resolución sobre nuestras actuaciones, cuando el Comité Ejecutivo de la FCU cuenta en su poder todos los documentos que nos respaldan. Y a continuación trataremos de presentar en orden cronológico

– Con fecha 3 de junio de 2017 y con contestación de Recibo firmado por Hugo Córdoba, presentamos a ustedes las autoridades electas bajo una estricta observación de nuestros Estatutos (estatutos que el tribunal de penas tiene en su poder ya que hace citaciones al mismo en el escrito que nos hicieron llegar)

– En el Congreso de la FCU llevado a cabo en la ciudad de Canelones el día 11 de junio de 2017 presentamos personalmente ante dicho congreso una carpeta para la organización de la Vuelta de la Juventud 2018 y se resolvió abrir un tiempo de dialogo con la Federación de Tacuarembó que también había solicitado la misma, días después a través de Hugo Córdoba se me comunico que la Federación de Tacuarembó desistió de la realización de la carrera y por ser Montevideo la única que había presentado propuesta quedaba la nuestra según lo expuesto en la carpeta antes mencionada.

– El Club Ciclista Fénix en un acuerdo con los ciclistas premiados en Rutas de América 2017 (la FCM no intervino en esas conversaciones porque entendimos que no correspondía) el acuerdo era que los premios se pagarían el dia 10 de noviembre y eso se cumplió.

2. El Tribunal de Arbitral según el artículo 26 de los Estatutos de la FCU dice que debe notificar directamente al interesado el probable fallo y conferir el plazo de 10 días para los descargos y luego de cumplido ese plazo fallar como lo tenía previsto y revocar la resolución por haber llegado a un entendimiento con el “acusado” cosa que el tribunal arbitral No lo hizo.

3. Con fecha 12 de noviembre de 2017, esta directiva mando vía e-mail, una nota hablando del pago del C. C. Fénix de los premios de Rutas de América 2017, la organización de la Vuelta de la Juventud 2018 y mi problema de salud que me impide estar tantas horas fuera de mi hogar y realizar los trámites de llevarle un certificado notarial de las elecciones de mayo pasado, donde fui elegido como Presidente de la FCM y que dichas elecciones fueron hechas por derecho y llevadas a cabo al pie de la letra por lo que dicen nuestros estatutos. El sr Hugo Córdoba hizo acuso de Recibo de dicho mail.

4. En la nota recibida se menciona en el punto 1.3 que el día 5 de noviembre de 2017 (Día de la carrera del Fénix) que se me notifico de de una resolución y que yo no he contestado, y en realidad nunca recibí ninguna comunicación ni escrita ni verbal (que no sería procedente que sea verbal) de ninguna notificación y eso que estuve un buen rato junto a la mesa de inscripción con Hugo Cordoba y los jueces de la carrera contando el inconveniente de los balasos hacia mi persona.

5. En el punto 3 se refiere a el pedido de datos de los clubes aludiendo al articulo 6 de los estatutos de la FCU. Donde habla de las instituciones afiliadas a la FCU donde las mismas son la Federaciones departamentales y no los Clubes (en el caso que los clubes fueran socios de la FCU tendrían que tener voto en los congresos y en los mismos solo votan las Federaciones departamentales)

6. El e-mail que contiene a la nota del tribunal, está firmado por el sr Hugo Córdoba (con quien no tenemos ningún problema) pero entendemos que no es la persona adecuada para firmar un comunicado de tal talante.

De manera que este consejo directivo de la FCM presenta ante ustedes el pedido de nulidad de lo resuelto por el tribunal arbitral, por el procedimiento indebido del caso.

Saluda atentamente.

Roberto Lagarde Presidente

Richard Díaz Secretario en Ejercicio