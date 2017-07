Compartir Tweet



WhatsApp





Los árbitros de élite están dispuestos a evadirse de cualquier jugada de área. Avisan a la FIFA de que el uso de la tecnología les deja en evidencia permanente. Infantino, inquieto.

Los árbitros se han hartado del ‘Video Assistant Referee’ (VAR). La Confecup ha dejado en evidencia a algunos de los colegiados de élite, que no están dispuestos a competir contra la tecnología. El “qué malos sois” de Cristiano en el Portugal-México después de que el colegiado Néstor Pitana, apoyándose en el VAR, anulara un gol de André Gomes por un fuera de juego previo de Pepe, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

“Nosotros no vamos a pasar por ineptos ante millones de personas. Los árbitros tenemos que decidir en décimas de segundo, a velocidad real, y luego llega el VAR para dejarnos en evidencia. Así que lo mejor es que no pitemos nada de lo que suceda en las áreas, y que el árbitro sea el realizador de televisión se sepa o no el Reglamento. Que sea él el que elija qué debe rearbitrarse y qué no”, dijo a diario AS de España uno de los colegiados que están en Rusia.

El problema es serio, puesto que los árbitros de élite le han hecho llegar la queja al presidente de la FIFA, Infantino, que quiere imponer el VAR en el Mundial del próximo verano. “Si lo que quiere es que los partidos duren tres horas, que lo haga. Porque cada jugada confusa en las áreas tendrá que ser analizada y decidida por el VAR”, dijo la misma fuente.

Los colegiados han puesto el asunto en manos de su más alto representante en la FIFA, Pierluigi Collina, que sustituyó a Ángel Villar al frente de la Comisión de Árbitros del organismo precisamente por la oposición del español al uso de la tecnología en el arbitraje. Pero Collina no quiere líos con Infantino. “Si no plantea el asunto con firmeza, los árbitros sólo vamos a intervenir en el centro del campo, en las situaciones que no afecten al resultado. Todo lo que sea en las áreas, para el VAR”.