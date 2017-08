Compartir Tweet



WhatsApp





El inicio de la Ligue 1 de Francia 2017/18 presenta la gran novedad de la presencia de Neymar en este campeonato. En este informe repasamos quiénes son los futbolistas que van a tener que vérselas con la gran estrella de la competencia y su equipo, PSG, plagado de figuras.

El fichaje de Neymar por parte del poderoso PSG de Francia hizo que la Ligue 1 pasara de ser una liga europea de renombre a una de las más taquilleras del mundo. La adquisición del astro brasileño le costó unos 222 millones de euros pero hay quienes dicen que, teniendo en cuenta todo lo que mueve Ney, el club de París no va a tardar en recuperar e incluso incrementar la inversión que hizo. Pero no solamente el ex Barcelona alimenta la competencia, por eso armamos este especial para que te nutras antes de que arranque la liga.

El sábado hará su debut el ya mencionado PSG, que presentará a Neymar con una mega fiesta en la Torre Eiffel. Será luego del partido ante Amiens, a las 12 del mediodía. Mientras que el domingo será todo del otro gran personaje que llegó para reforzar la Ligue 1, Marcelo Bielsa. Su equipo, el Lille, va a presentarse de manera oficial ante Nantes.

Las estrellas principales

PSG (PARIS SAINT GERMAIN)

– Angel Di María. Jugador de Selección, es muy tenido en cuenta por Unay Emeri. Disputó 29 encuentros, 24 de ellos como titular, y marcó seis goles, uno de tiro libre.

– Javier Pastore. Alterna entre titular y suplente. En el último partido oficial, ante Monaco por la Supercopa de Francia, jugó desde el inicio. Cuando se confirmó la llegada de Neymar ofreció cederle la camiseta número 10.

– Thiago Silva. Capitán del equipo, es, lógicamente, titular indiscutido. Arma dupla central con el otro zaguero de la selección brasileña: Marquinhos.

– Marquinhos. Junto a Thiago Silva son los pilares de la defensa del PSG. Atrás están cubiertos.

– Dani Alves. Otro futbolista de élite. Para muchos, el mejor lateral derecho del mundo. Ganó todo junto a Neymar en el Barcelona, después pasó a la Juventus y conquistó el Scudetto y la Copa de Italia. Ahora quiere triunfar en el PSG.

– Thiago Motta. Brasileño nacionalizado italiano, es uno de los mejores de Europa en su posición. Jugó en 30 de los 38 partidos que disputó PSG en la última temporada de la Ligue 1.

– Edinson Cavani. Es uno de los símbolos del equipo francés y un animal del gol: en la Ligue 1, metió 35 goles en 36 partidos. En compañía de Neymar puede hacer un desastre.

– Neymar Jr. La estrella del mercado de pases a nivel mundial. El PSG pagó 222 millones de euros para sacarlo del Barcelona, club en el cual ganó todo. El astro brasileño se fue del equipo catalán convencido de que es la única manera de colgarse la chapa del mejor futbolista del mundo, ahora en el pecho de su gran amigo Leo Messi. Es la gran atracción de la Ligue 1.

LILLE

– Marcelo Bielsa. Su asunción como DT le dio inicio a la revolución del Lille. Cambió experiencia por juventud, gastando casi 90 millones de euros en incorporaciones. Sin dudas el Loco Bielsa es una de los personajes más resonantes de esta temporada de la Ligue 1.

MONACO

– Guido Carrillo. Ex Estudiantes de La Plata, está en el club desde mediados de 2015. En la última temporada de la Ligue 1 marcó siete goles.

– Radamel Falcao García. El colombiano es una de las armas letales del equipo: 21 goles en 29 partidos de liga.

– Kylian Mbappe. La joya del Monaco. A pesar de sus corta edad (18 años) se ganó el respeto de todo el mundo del fútbol. En la última temporada del campeonato doméstico la rompió: 15 tantos en 29 encuentros. Real Madrid y Barcelona pretenden llevárselo: su pase está valorado en 213 millones de dólares.

NIZA

– Mario Balotelli. Es la gran estrella del Niza. Hizo 15 goles en 23 partidos de Ligue 1. Está lesionado, por lo que difícilmente juegue esta primera fecha.