Se fue Pedro Alfonso del Bailando 2017

La decisión de Pedro Alfonso de abandonar Bailando 2017 estaba tomada con mucha antelación y meditación, pese a lo cual no dejó de sorprender cuando lo confirmó sin vueltas ante las cámaras de Los Ángeles de la Mañana. A primera hora de ayer, Pedro se detuvo a conversar con la movilera a metros de la entrada de Pol-Ka, productora para la que trabajará en Las Estrellas, luego de su exitoso paso por Esperanza mía.

El detonante de la confesión de Peter fue el chimento de Marcela Tauro, quien afirmó que el campeón de Bailando 2016 se iría del certamen de baile de ShowMatch para sumarse a la novela éxito de eltrece. “Yo tenía decisiones tomadas desde el año pasado respecto al bailando. Mi incorporación a la ficción tiene que ver con algo que me ofrecieron sabiendo las decisiones que ya había tomado por cuestiones que explicaré la próxima vez que baile. Ya son muchos años en el Bailando, son decisiones ya tomadas. Pero no es que vengo a Las Estrellas y por eso me bajo del Bailando”, explicó.

“El año pasado había dicho que ese sería el último, y para arrancar ese Bailando también estuvimos hablando. Yo tenía dudas y después le metí con todo. Tuvimos la suerte de ganarlo y como es costumbre, los ganadores vuelven al año siguiente. Por eso es que estoy en el Bailando, por lo menos quería arrancar con Florencia Vigna. Pero si hubiese perdido la final, la semifinal o quedado décimo el año pasado, ni siquiera me hubiese vuelto a llamar la producción…”.

Conforme y aliviado por su determinación, continuó con cálidas palabras hacia Ideas del Sur: “Yo siempre soy feliz ahí, pero por lo menos quiero dejar pasar un año… Es una decisión que me moviliza mucho y que todos los que la tienen que saber, la saben, como mi equipo de Ideas. Nosotros bailamos el martes y ahí hablaremos lo que haya que hablar. Aparentemente, el martes sería mi último ritmo”. Más tarde, especificó cómo se dieron las cosas: “En realidad, yo iba a bailar dos ritmos nada más. Iba a arrancar con Flor para que no esté sola, la costumbre de que vuelvan los que ganaron. Estaba todo arreglado para que sean dos ritmos… sigo ahí (risas). Pero bueno, yo estoy tratando de arreglar entre los ensayos y las grabaciones”.

Así, argumentó su permanencia en el certamen de danza a pesar de su acuerdo con la producción: “Sigo sobretodo porque no sabían bien con quién iba a bailar Flor. Yo todo este año quería que Marcelo hable con Flor, ella tiene mucho para dar. De hecho, no es que me despido del Bailando, voy a seguir yendo las veces que haya que ir cuando baile Flor. Me voy a seguir sintiendo parte del equipo cuando baile ella. Me bajo de la pista, pero no del equipo”, se excusó.