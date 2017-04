Por: Marcelo Hernández

En una maratónica sesión que duró más de diez horas, la ministra de Educación y Cultura, María Julio Muñoz, y el equipo de Educación de gobierno, fueron interpelados el Senado, a pedido del legislador del Partido Independiente Pablo Mieres.

Tras la extensa jornada, la Cámara de Senadores le dio su respaldo por 16 votos en 30, con los votos del Frente Amplio (FA), a la ministra y a las autoridades de la ANEP.

Recordemos que el cuestionamiento del senador Mieres pasaba fundamentalmente por la situación existente en la Educación Media pública de nuestro país.

Una vez terminada la sesión, LA REPÚBLICA dialogó con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública (ANEP).

¿Qué evaluación hace de la interpelación?

La información que manejamos si bien parte de nuestras oficinas, siempre lo hacemos con mucha transparencia. Pero también están en juego las respuestas, porque no valorar las transformaciones que se están dando es complejo. Siempre venimos con el ánimo de intercambiar propuestas, pero en este caso no ha sido un ámbito más productivo, y no nos vamos con nuevos elementos para seguir pensando sobre las líneas que venimos trabajando.

¿Qué le llamó más la atención de los planteos?

Lo que dijo el senador Mieres con relación a la descentralización. Consideró al territorio como un anclaje, algo físico, sin cultura, sin persona. Descalificar la descentralización es descalificar el territorio. Y descalificar el territorio es no creer en las personas que lo habitan y su capacidad de hacerse cargo y transformar la Educación.

¿Un aspecto destacado es la inclusión del sistema educativo?

Quedó demostrado que la inclusión de los estudiantes se está dando en todo el sistema educativo, pero aún queda mucho por hacer al respecto especialmente en cobertura. Venimos mejorando, pero monitoreando todas las trayectorias, con diversidad de propuestas.

El tema de estas instancias de interpelación es que hay contradicción porque piden innovación, pero al mismo tiempo dicen que generan burocracia. Los datos que mostramos son objetivos y son los mismos que tienen a disposición los legisladores. La dificultad que nos encontramos es que no hay una lectura objetiva de los mismos.

¿El aumento de la matrícula es otro aspecto objetivo?

Sin dudas. Hay más niños estudiando a pesar de que ha bajado la natalidad. Otro aspecto que tenemos claro que se debe mejorar es la calidad de los aprendizajes, pero eso sin inclusión no se puede hacer. La realidad no es sin participación, sin el desarrollo socioemocional de los jóvenes. Hemos invertido gran parte de nuestro presupuesto en generar la inclusión, con subsidios en boletos, la llegada del Plan Ceibal. Es un gran esfuerzo de la administración.

A veces nos comparan con países que hace 30 años que trabajan en estos temas, y nosotros durante muchos años la dejamos de lado, y en los últimos 12 años estamos trabajando para recuperar ese tiempo perdido. El que tengas otras líneas de trabajo no te da derecho a no escuchar ni a no reconocer lo hecho. Eso no ayuda, como el no reconocer lo que hacen los colegas docentes en cada uno de los rincones de nuestro país.

¿Qué otros aspectos se destacan del trabajo que vienen haciendo?

Queremos destacar que la repetición vienen descendiendo. Hay un trabajo sostenido en los territorios que nos permiten visualizar diferentes realidades educativas y trabajar entorno a ellas. Hoy hay un cambio significativo en la cobertura. Hay más jóvenes estudiando y con el sistema de trayectorias educativas identificamos a los jóvenes en su trayectoria que es protegida.

Más jóvenes de 17 años asisten a la EducaciónPública. Un 76,7% de jóvenes están vinculados en 2016. Además la ANEP duplicó la inversión por alumno. Más alimentación, nuevos edificios, programas de apoyo, tecnología, mejores materiales, lo que nos permite brindar educación de mayor calidad.

Tenemos que pensar desde nuestra sociedad, con lo que hemos hecho y lo que se va a seguir haciendo, como profundizar aún más los cambios. La transformación no es de un día, sino que es profunda y continua, es un proceso en el que estamos trabajando.

¿Los cambios profundos son graduales, no se pueden hacer de un día para el otro, y eso es lo que uds. hacen hincapié?

Un ejemplo es lo que pasa en educación Primaria donde tenemos más del 98% de cobertura. Es un enorme trabajo y debemos proteger a esos estudiantes durante todo su proceso educativo, acompañarlos. El tema central es que para cuestionar hay que estar en el lugar, ir sólo así se van a poder abordar las situación de forma integral.

Todos estos planteos llevan a hacerse la pregunta sobre si se está cumpliendo lo que pedía el presidente Tabaré Vázquez de lograr un cambio en el ADN de la educación ¿Se está dando esto?

El cambio en la ADN de la educación se esta dando, sin dudas. Hacemos el diagnóstico y trabajamos sobre el resultado. Por ejemplo, la protección de las trayectorias educativas nos sirve para detectar tempranamente el problema, corregir, y seguir, buscando los mejores caminos. No hacer la educación homogénea, común, sino particular, atendiendo cada situación, tendiendo a ser personalizada.

Se observaba el gasto sin tener la real dimensión de lo que demanda cada grupo. En Media hay más de 2000 grupos, que requieren entre $1,4 y $1,6 millones. Los esfuerzos que hemos hecho en esa materia van directamente ala mejora en la calidad educativa de los niños, jóvenes y los muchos adultos que estudian.

En definitiva nuestro compromiso es seguir trabajando con procesos claros y transparentes, y en grupo. Hoy no me llevé ninguna propuesta concreta, sólo titulares, lecturas muchas veces sesgados. Pero lo que tenemos claro es que vamos a seguir trabajando con nuestros estudiantes en el horizonte.

Estamos absolutamente convencidos de esto. Invitamos a los legisladores a que nos acompañen para que vean esto en el lugar. No que se lo diga Nettto, sino que las madres, las personas que lo viven a diario. De esa manera vamos a detectar juntos errores, cosas a corregir.