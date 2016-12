Se cumplen 39 años de la muerte de Charles Chaplin

El actor ícono del cine mudo, falleció en la Navidad de 1977 por un derrame cerebral.

Charles “Charlie” Chaplin fue director, guionista, productor y escritor y su talento y carismo hicieron que se convirtiera en uno de los símbolos del cine mundial.

Charles Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en el barrio de Walworth, Londres. El padre era actor y su madre actriz y cantante, conocida en aquella época por ser intérprete de ópera.

La carrera artística de Charles Chaplin se inició en su niñez en el grupo The Eight Lancashire Lads.

Ingresó a la compañía de mimos de Fred Karno en 1907 y realizó una gira por los Estados Unidos. Sus actuaciones fueron vistas por “El rey de la comedia” Mack Sennett, con quien realizó su primera película, Making a Living (Ganándose la vida). En 1916 rodó 12 comedias: The Fireman (Charlot, Bombero), The Vagabond (El vagabundo), 1 AM y The Pawnshot (Charlot, prestamista).



Luego su fama y reconocimiento en el ambiente lo logró con The Kid (El Niño), en donde brilló el niño más famoso de aquel entonces, Jackie Coogan. Después llegarían éxitos como A Woman of Paris (Una mujer de París) donde se lució como director, The Gold Rush (La quimera del oro) y The Circus (El circo), realización que se convirtió en la séptima película muda de mayor recaudación en la historia del cine, con casi 4 millones de dólares en 1928.

Una vez que llegó el sonido al cine, Charles igualmente hizo Modern Times (Tiempos modernos) con un éxito rotundo.

En 1940 desarrolló una de sus obras más grandes: The Great Dictator (El Gran Dictador).



Charles tuvo nueve hijos de los cuales uno fue con su primera esposa Lita Grey y ocho con Oona O’Neill.

En la década del 60 le diagnosticaron demencia senil. Su última aparición pública fue en setiembre de 1977 invitado a presenciar un show circense.

Charles Chaplin falleció por un derrame cerebral en esa Navidad a los 88 años, mientras dormía en su residencia en Suiza.